芬普尼蛋外流 彰化縣府坦承解禁程序不完備／啟動全縣933家蛋雞場採樣檢測 中市公布問題蛋35家下游店家

彰化縣文雅畜牧場芬普尼雞蛋風波延燒，全面查封後又流出四萬顆問題蛋到台中市，彰化農業處昨坦言，解除畜牧場移動管制程序有未完備之處，將檢討懲處。彰縣則啟動全縣九三三家蛋雞場採樣監測計畫。台中市昨也公布用到問題蛋的卅五家下游店家。

食藥署規劃擴大抽驗籠飼雞蛋

針對芬普尼蛋事件，衛福部本週起增加抽驗，部長石崇良說，為避免廠商有任何準備，細節不會馬上公布，後續也將與農政單位合作，了解畜牧場過去紀錄、飼養密度等，依據不同縣市設定抽樣方法與件數，食藥署也規劃擴大抽驗籠飼雞蛋。

彰化動物防疫所回顧，檢驗出芬普尼後，五日通知文雅畜牧場啟動移動管制、禁止出貨，隔天稽查採樣送檢，七日接獲「未驗出」報告，依「動物用藥品管理法」規定，八日下午三點多解除管制，但依規畜主須取得解除管制的證明文件才可上市，其卻在九日售蛋，流入台中，相關違規將由檢調釐清，未來通知改用文書，不再電話通知。

畜牧場25萬顆封存蛋將銷毀

彰化農業處長郭至善表示，針對芬普尼雞蛋的縣農政單位在抽驗與畜牧場管制部分，將就程序未完備與疏失進行檢討與懲處。至於廿五萬顆封存的雞蛋，已獲檢調同意銷毀。

彰縣長王惠美表示，彰化雞蛋產量逾全國五成，將對縣內九三三家蛋雞場全面檢測芬普尼，估年底前完成，做到食安零容忍，不讓單一畜牧場毀了雞蛋大縣名號！

彰化地檢署昨約詢文雅畜牧場三名員工，複訊後均請回，並搜索台中龍忠蛋行，釐清相關責任歸屬。

因四萬顆問題蛋從彰化流到台中，三萬多顆疑已吃下肚，台中多名議員要求公布卅五家下游店家，中市衛生局長昨當眾念出所有業者，並公布在台中市重大食安議題專區網站。中市長盧秀燕認為，這次是台中食安處主動查獲，若不是中市通報，中央跟地方都不知道。

中市議員批市府未到場查店家

中市議員江肇國則質詢，問題蛋流到台中時官員有派人去店家嗎？曾梓展答詢稱，週五晚上查到，隔天週、六日僅值班人員，只能電話聯絡（下游店家），江痛批：「全部螺絲鬆了，台中市官員只會做太平官。」

龍忠蛋行業者昨表示，已恢復營業、接受換蛋或退錢作業，經營五十多年，現在蛋都是安全的。

