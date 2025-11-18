非英語母語國家全球首例 「免試托福留美」 台灣4校試辦

教育部長鄭英耀（左2）昨日宣布啟動「EMI免試托福試辦計畫」。（記者塗建榮攝）

全球首例！教育部長鄭英耀昨日宣布啟動「EMI免試托福試辦計畫」，中山大學、成功大學、台灣大學及台灣師範大學四校學生，在修習一定比例的全英語授課（EMI）課程後，將不需再考托福，即可申請至美國亞利桑那州立大學、紐約大學、哥倫比亞大學教育學院及馬里蘭大學就讀，明年八月開放首批申請。

美國哥倫比亞大學等四校 明年八月開放首批申請

鄭英耀指出，教育部四年前開始「大專校院雙語化學習計畫」，用EMI課程累積學生國際移動力，如今以國家層級與美國頂尖大學合作，使台灣成為全球首個非英語母語、獲美國頂大採認EMI修課成果的國家，過往僅英語系國家或新加坡有此待遇，未來將擴大辦理。

學術交流基金會執行長那原道（Randall Nadeau）表示，雙語教育讓台灣年輕人有更強競爭力，也讓更多國家看見台灣的貢獻與價值。

教育部高教司科長陳浩表示，明年二月先送四校的八名EMI台灣學生赴美交換，明年八月開放首批台灣四校的學生申請，名額將由雙邊大學商談。

中山副校長郭志文說明，校內大學EMI課程實施五年多已開出逾一三四〇門；中山應數系大四生傅冠文分享自己用英文接待外賓與教數學家教等，額外收入可觀，未來職涯更具自信。

台師大副校長印永翔說，大學部各學系皆提供至少十八學分EMI課程；學生吳信緯說，EMI課程讓他從台灣飛向世界，下學期將赴德國交換。

