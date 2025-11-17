為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    楊博惇用樹皮做燈飾 外國賓客驚艷

    2025/11/17 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    取名「光豆腐」的 構樹皮燈飾，被桃園機場國際論壇選為伴手禮。（楊博惇提供）

    取名「光豆腐」的 構樹皮燈飾，被桃園機場國際論壇選為伴手禮。（楊博惇提供）

    南投縣中寮鄉人口老化，年輕人為生活被迫離鄉，中寮青年楊博惇以「中寮之藝」為名，用工藝做地方創生，研發用構樹皮纖維製作樹皮燈飾，獲得文化部社區營造獎後，經文化界媒合，桃園機場上週舉辦國際論壇，即採用「中寮之藝」的樹皮燈飾「光豆腐」當伴手禮，讓國外的來賓大為驚艷。

    楊博惇廿多年前因過敏症，隨爺爺廖修霖和奶奶劉碧麗從台北遷居南投縣中寮鄉，從小看爺爺廖修霖創立瀧林書齋，提供在地小朋友讀書的好環境，又義務教小朋友英文；也看到奶奶教社區媽媽做花布包，幫中寮鄉的婦女開創另一種產業，在他心中埋下一顆留鄉耕耘的種子，研究所畢業後，因有志同道合的同輩，終於回到中寮鄉做地方創生。

    楊博惇指出，鄉間到處可見構樹，因此從過去植物染的經驗發想，嘗試以構樹皮纖維來創作，去年構樹皮燈飾的地方工藝，獲得文化部社區營造獎，其自然柔和的造型受到不少人的注意，今年有文化界人士的推薦媒合，桃園機場上週舉辦的國際論壇，即採用構樹皮燈飾作伴手禮。

    這座取名為「光豆腐」樹皮燈飾，約八公分大小，可用USB接頭充電，兩名高中畢業留鄉做工藝的年輕人和社區媽媽，以一個月時間完成所有作品，桃園機場上週將該伴手禮送給參加的來賓，外國來賓都說第一次看到這麼特殊的燈飾。

    楊博惇帶領「中寮之藝」用工藝做地方創生，他身後就是不同造型的構樹皮燈飾。（記者陳鳳麗攝）

    楊博惇帶領「中寮之藝」用工藝做地方創生，他身後就是不同造型的構樹皮燈飾。（記者陳鳳麗攝）

