台中龍井圖書館驚見眼鏡蛇 咬傷1女

台中一名四十一歲女子，昨天中午在龍井圖書館借書，正要走出圖書館門口，突然覺得右腳踝一陣刺痛，仔細一看才驚覺被毒蛇咬傷，嚇得驚聲尖叫，引起圖書館一陣騷動，而這條毒蛇也趁隙一溜煙爬進圖書館一樓閱覽室，消防人員通報農業局廠商前來抓蛇，順利捕獲超過五十公分的眼鏡蛇，所幸女子送醫施打血清後，生命徵象穩定。

台中市消防局昨天中午十二點卅六分接獲民眾報案，表示龍井圖書館有民眾被毒蛇咬傷，立刻派遣龍井分隊，出動五名消防人員到場救護。

消防人員到場時，發現一名女子坐在椅子上，右腳踝遭眼鏡蛇咬傷、意識清楚，立即將她送醫救治，經施打蛇毒血清後，生命徵象穩定，目前持續觀察治療中。

因昨天是假日，許多民眾到圖書館看書，得知有毒蛇跑進圖書館還咬傷人都大感驚訝，消防局也立刻通知委外廠商前來處理，捕獲超過五十公分的眼鏡蛇；市府表示，經查該種類屬舟山眼鏡蛇，為台灣原生種眼鏡蛇，只要有下水道或溝渠就會出沒，連市中心也會有牠們的蹤跡。

