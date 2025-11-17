為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    （台中）區長轉傳江啟臣逛花海影片 飄選味？

    2025/11/17 05:30 記者蘇金鳳／台中報導

    二〇二五新社花海暨台中國際花毯節正進行，民進黨中市議員江肇國昨天表示，國民黨立法院副院長江啟臣與多位駐台使節逛新社花海及葡萄園的短影片，竟有東區區長吳忠聖在公務群組轉傳，質疑中市府介入國民黨市長初選，是區長個人意願在壓寶？還是市長盧秀燕下令？他還嘲諷地說，楊瓊瓔作何感想？代表民進黨參選中市長的立委何欣純則呼籲市府，多放心力在民生經濟，不要拚政治、拚選舉。

    民政局︰宣傳花毯節

    民政局長吳世瑋強調，市長沒有下令，他本人也沒有下令，經詢問吳忠聖本人，原本是要傳給朋友宣傳花海誤傳到公務群組，發現不對就馬上收回，是宣傳市政，不是宣傳江啟臣；另外，江啟臣因出國，服務處表示，並沒有請區長傳，但宣傳市政是好事，任何人都可宣傳。

    距離明年市長選舉僅剩一年，國民黨可能要參選中市長有立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔，江啟臣日前帶著各國使節參觀新社花海暨台中國際花毯，並製成短影片宣傳，議員江肇國昨天指有東區區長在協助轉傳該影片，質疑盧市府的區長開始幫忙江啟臣宣傳，「先不講何欣純，不知道楊瓊瓔做何感想？」

    江肇國表示，身為區長沒有理由為立委宣傳影片，是區長個人壓寶？還是市長盧秀燕下令？要市府說清楚。

    國民黨立委楊瓊瓔則表示，「不太明白江議員在講什麼！」無法評論，她強調，近期所有台中的國民黨立委都一心幫忙市府宣傳花毯節。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播