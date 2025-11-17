中埔逾40年吳鳳園區 轉型共好公園啟動

嘉義縣中埔鄉的原吳鳳紀念園區轉型為「共好公園」，景觀工程預計明年9月完工。（記者林宜樟攝）

位於嘉義縣中埔鄉的原吳鳳紀念園區成立四十多年，設施老舊損壞，其中約二．〇五公頃由縣府規劃轉型為「共好公園」，投入五四二〇萬元經費規劃整修、重新活化，周邊景觀改善工程昨動土，預計明年九月完工，將與周邊觀光資源相互串聯，成為中埔地區新旅遊亮點。

周邊景觀改善工程動土

縣長翁章梁、議長張明達、中埔鄉長李碧雲等昨執鏟動土，為工程祈福祝禱；翁章梁說，原吳鳳紀念園區於一九八二年至一九八三年間興建，一九九一年至二〇一〇年由縣府採公辦民營方式開發為中華民俗村，後由縣府收回自行管理，因多數建物及設施已老舊損壞，需整修更新，縣府重新活化，以環境韌性共好、永續經營共好、文化共好新詮釋、全齡無障礙共好體驗及亮點綠核共好五大概念為核心，打造兼具文化、休憩與生態價值的共好公園，未來還可舉辦容納五百至一千人的演唱會。

明年9月完工將串連觀光資源

縣府表示，共好公園位處台十八線阿里山公路旁，鄰近縣定古蹟吳鳳廟，園區內規劃設置「山谷展演廣場」、「大地綠丘遊樂園」、「大樹綠走廊」、「樂齡體健區」等多功能區域，以保育既有植栽為原則，營造兼具生態教育與遊憩功能的友善環境，提供民眾多元休閒體驗。

原吳鳳紀念園區總面積約四．四公頃，除共好公園工程範圍，其餘區域目前由縣府民政處進行BOT（興建—營運—移轉）前置作業，初步規劃引進住宿與休閒服務設施，未來可結合地方農業與地方創生，推廣中埔在地農產及特色商品，帶動地方產業升級及觀光發展。

