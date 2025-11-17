為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中埔逾40年吳鳳園區 轉型共好公園啟動

    2025/11/17 05:30 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣中埔鄉的原吳鳳紀念園區轉型為「共好公園」，景觀工程預計明年9月完工。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣中埔鄉的原吳鳳紀念園區轉型為「共好公園」，景觀工程預計明年9月完工。（記者林宜樟攝）

    位於嘉義縣中埔鄉的原吳鳳紀念園區成立四十多年，設施老舊損壞，其中約二．〇五公頃由縣府規劃轉型為「共好公園」，投入五四二〇萬元經費規劃整修、重新活化，周邊景觀改善工程昨動土，預計明年九月完工，將與周邊觀光資源相互串聯，成為中埔地區新旅遊亮點。

    周邊景觀改善工程動土

    縣長翁章梁、議長張明達、中埔鄉長李碧雲等昨執鏟動土，為工程祈福祝禱；翁章梁說，原吳鳳紀念園區於一九八二年至一九八三年間興建，一九九一年至二〇一〇年由縣府採公辦民營方式開發為中華民俗村，後由縣府收回自行管理，因多數建物及設施已老舊損壞，需整修更新，縣府重新活化，以環境韌性共好、永續經營共好、文化共好新詮釋、全齡無障礙共好體驗及亮點綠核共好五大概念為核心，打造兼具文化、休憩與生態價值的共好公園，未來還可舉辦容納五百至一千人的演唱會。

    明年9月完工將串連觀光資源

    縣府表示，共好公園位處台十八線阿里山公路旁，鄰近縣定古蹟吳鳳廟，園區內規劃設置「山谷展演廣場」、「大地綠丘遊樂園」、「大樹綠走廊」、「樂齡體健區」等多功能區域，以保育既有植栽為原則，營造兼具生態教育與遊憩功能的友善環境，提供民眾多元休閒體驗。

    原吳鳳紀念園區總面積約四．四公頃，除共好公園工程範圍，其餘區域目前由縣府民政處進行BOT（興建—營運—移轉）前置作業，初步規劃引進住宿與休閒服務設施，未來可結合地方農業與地方創生，推廣中埔在地農產及特色商品，帶動地方產業升級及觀光發展。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播