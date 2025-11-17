為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「光之祥雲」 點亮百年北港糖廠

    2025/11/17 05:30 記者李文德／雲林報導
    為讓百年歷史的北港糖廠迎來全新風貌，文觀處邀請藝術家楊士毅以玻璃製作大型藝術作品《光之祥雲》。（記者李文德攝）

    為讓百年歷史的北港糖廠迎來全新風貌，文觀處邀請藝術家楊士毅以玻璃製作大型藝術作品《光之祥雲》。（記者李文德攝）

    雲林縣政府為將北港糖廠轉型為「北港一九一一好庫文化園區」，致力活化廿四座具有歷史建築身分的倉庫，現已有八座修復中，為讓百年歷史的北港糖廠迎來全新風貌，文觀處邀請藝術家楊士毅以玻璃製作大型藝術作品《光之祥雲》完成，藉公共藝術活化場域。

    楊士毅創作玻璃製品

    北港糖廠製糖工廠、蒸汽機車庫及倉庫群在二〇一六年列為雲林縣歷史建築，其中廿四座倉庫採分階段活化，預計明年底前先完成半數修復。

    雲林縣文觀處處長陳璧君表示，未來修復活化為沉浸式劇場、青創基地、展覽場館等，分三期工程，將倉庫群進行屋頂、牆體、木構、水電等修復，有八棟倉庫分別在明年二及八月完工，最後一期工程本月底發包，如順利者後年可望完工，工程經費由縣府自籌逾二．二億元。

    用公共藝術活化場域

    陳璧君說，為迎接北港糖廠將迎來新風貌，邀請藝術家楊士毅以玻璃製作大型公共藝術作品《光之祥雲》，以「甜蜜、光明、幸福、祝福」為核心意象，期盼用藝術活化場域。

    楊士毅表示，《光之祥雲》從構思、設計到執行，歷時近兩年，整體由三朵飛揚的祥雲構成，雲尾線條呼應朝天宮廟宇飛簷，作品採用手工琥珀色玻璃方塊，白天透出糖結晶般的光澤，夜間搭配燈光變化，使祥雲化為象徵幸福的「光之祝福」。

