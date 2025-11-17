暌違109年 北港媽「南都巡歷」到台南

北港朝天宮贈送南都巡歷紀念牌給會香的鹽水護安宮。（記者楊金城攝）

「黑面三媽」再續府城古香路 昨進入鹽水市區遶境展開8天南巡

北港媽來了，雲林北港朝天宮「黑面三媽」中斷一〇九年再續下台南府城古香路，北港媽「南都巡歷」昨天上午十一點進入台南第一站在鹽水區汫水港遶境，市長黃偉哲、立委陳亭妃、大新營區長和汫水里護安宮等宮廟在汫水港大橋為北港媽鑾轎接駕，展開台南八天南巡，進入鹽水市區遶境後吸引信眾夾道歡迎，非常熱鬧，昨晚駐蹕在「先鋒官」新營太子宮，今天沿古香路展開新營、下營、麻豆遶境。

黃偉哲表示，暌違一〇九年的北港媽「南都巡歷」再次來到台南，這不僅是一次宗教盛事，更是兩地共同記憶與文化傳承的重要象徵，透過媽祖護佑，祈求風調雨順、國泰民安，民眾都能獲得平安與祝福。

今新營、下營、麻豆等地遶境

北港媽曾在二〇一一、二〇一七年到台南遶境，由黑面三媽下府城南巡則延續一〇九年前古香路，北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，受到台南祀典大天后宮邀請，北港媽「黑面三媽」允杯，原希望去年台南四〇〇再續入府城南巡，但因與嘉義、台南各宮廟協調、踏勘香路而延遲至今年舉辦，各地信眾太熱情了，恢復南都巡歷希望「山海息災、祈安賜福」。

北港媽這次南都巡歷出動相關工作人員超過二千人，媽祖鑾轎在報馬仔、「先鋒官」新營太子宮前導下，昨天上午十一點多跨過八掌溪汫水港大橋進入鹽水汫水里展開遶境，並在護安宮駐駕讓信眾鑽轎腳，下午展開鹽水市區遶境，在土庫上帝廟、武廟、護庇宮的駐駕一路延遲，因接駕信眾擁擠，鹽水區長陳文琪說，北港媽祖巡境對鹽水地方意義重大，除了象徵庇佑，也凝聚社區力量與民眾信仰情感。

呼籲用路人行經周邊道路減速慢行

台南市交通局說，北港媽陸續將至新營、下營、麻豆、七股、佳里、西港、安定、善化、新市、永康等地遶境，廿至廿三日將在北區、中西區、安平區、安南區及將軍區、北門區，呼籲用路人行經活動周邊道路請減速慢行，並依照現場警、義交人員指揮。

北港媽鑾轎從八掌溪汫水港大橋進入台南鹽水。（記者楊金城攝）

北港朝天宮黑面三媽。（記者楊金城攝）

