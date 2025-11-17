桃園景福宮周邊 商家立面2期整修

景福宮周邊商家立面整修第1期已完工。（住宅處提供）

桃園市桃園舊城區景福宮周邊商家立面、特色招牌整修後重現昔日美感與風華，吸引民眾駐足打卡；桃園市政府住宅發展處表示，第二期立面整修工程近日決標，將延續第一期修舊如舊的成功經驗，改善環繞景福宮周邊的店家立面，工程將於十二月初動工並採分階段施工，確保不影響商家明年農曆新年營運，預計明年五月完工。

住宅處表示，第二期立面整修工程目前有九戶，工程經費約一〇六八萬元，協助每個店家找回原有建物的立面特色，將清洗牆面、重新整理管線，調整冷氣戶外機位置、加設格柵，並與店家討論各自特色設計，量身訂做店家的專屬招牌。

住宅處統計，圍繞大廟周邊的店家共有四十七家，大部分都加入立面美化計畫，除原先已自行進行修繕維護的店家，僅剩四戶尚未參加，其中一戶持續與住宅處討論，希望找到兼顧居住、營業保全與立面美化的最佳方案，住宅處也持續拜訪另一戶，希望能取得屋主的共識一起加入。

其餘兩戶因產權問題，無法取得大多數屋主同意書，暫時無法改善，而第二期工程完工後，將與第一期工程成果串聯，形成連續的立面景觀帶，展現舊城「古意與新意並存」的特色街區風貌，再創大廟商圈榮景。

