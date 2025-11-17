為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園景福宮周邊 商家立面2期整修

    2025/11/17 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    景福宮周邊商家立面整修第1期已完工。（住宅處提供）

    景福宮周邊商家立面整修第1期已完工。（住宅處提供）

    桃園市桃園舊城區景福宮周邊商家立面、特色招牌整修後重現昔日美感與風華，吸引民眾駐足打卡；桃園市政府住宅發展處表示，第二期立面整修工程近日決標，將延續第一期修舊如舊的成功經驗，改善環繞景福宮周邊的店家立面，工程將於十二月初動工並採分階段施工，確保不影響商家明年農曆新年營運，預計明年五月完工。

    住宅處表示，第二期立面整修工程目前有九戶，工程經費約一〇六八萬元，協助每個店家找回原有建物的立面特色，將清洗牆面、重新整理管線，調整冷氣戶外機位置、加設格柵，並與店家討論各自特色設計，量身訂做店家的專屬招牌。

    住宅處統計，圍繞大廟周邊的店家共有四十七家，大部分都加入立面美化計畫，除原先已自行進行修繕維護的店家，僅剩四戶尚未參加，其中一戶持續與住宅處討論，希望找到兼顧居住、營業保全與立面美化的最佳方案，住宅處也持續拜訪另一戶，希望能取得屋主的共識一起加入。

    其餘兩戶因產權問題，無法取得大多數屋主同意書，暫時無法改善，而第二期工程完工後，將與第一期工程成果串聯，形成連續的立面景觀帶，展現舊城「古意與新意並存」的特色街區風貌，再創大廟商圈榮景。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播