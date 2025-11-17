桃園增休閒農業區 「壢農好」重啟規劃

桃園市政府推動休閒農業區已完成包括觀音區蓮花園、台七桃花源、坑子溪、蘆竹大古山等十個休閒農業區劃定；農業部近期公告劃定「龍潭區三坑水鄉休閒農業區」、「大溪區百吉休閒農業區」，成為桃園市第十一及第十二個公告劃設的休閒農業區。後續包括「大溪中庄休閒農業區」設置案於去年送出規劃書、目前進入實勘；二〇二一年推動的「中壢休閒農業區」設置案今年改名為「壢農好休閒農業區」，重啟送規劃書盼拚明年入榜。

推動中的壢農好休閒農業位於中壢芝芭里，介於青埔高鐵特區與中壢市區之間，保有豐富的農村景觀與水文地貌，這裡的陂塘、稻田與水圳，孕育以米食為核心、多元共融的生活文化。

中壢休閒農業發展協會推廣「都市農園」的願景，讓更多市民親近農業、體驗自然，昨日舉辦首屆「壢好！玉米節」，吸引親子一起走入田園認識玉米、玉米筍等生長過程，一旁還有全國農會中壢辦事處辦理「創新雜糧季」，樂得大夥「有呷擱有拿」、把戰利品帶回家加菜。

農業局長陳冠義表示，中壢休閒農業區二〇二二年向中央提出申請時，因規劃範圍狹長分散、農業特色作物較單一，在產業二、三級化開發上受限等因素，未能在第一輪通過審查；這二年經農業局輔導以芭寶米、花卉產業及相關農事體驗為主，考量所在範圍位於青埔和市區精華地段，調整成「都會型休閒農業區」，今年中順勢改名「壢農好休閒農業區」並重啟日前送出規劃書，昨日兩場活動相互映襯，展現中壢農業的豐厚底蘊與創新能量。

