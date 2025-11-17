為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園增休閒農業區 「壢農好」重啟規劃

    2025/11/17 05:30 記者李容萍／桃園報導

    桃園市政府推動休閒農業區已完成包括觀音區蓮花園、台七桃花源、坑子溪、蘆竹大古山等十個休閒農業區劃定；農業部近期公告劃定「龍潭區三坑水鄉休閒農業區」、「大溪區百吉休閒農業區」，成為桃園市第十一及第十二個公告劃設的休閒農業區。後續包括「大溪中庄休閒農業區」設置案於去年送出規劃書、目前進入實勘；二〇二一年推動的「中壢休閒農業區」設置案今年改名為「壢農好休閒農業區」，重啟送規劃書盼拚明年入榜。

    推動中的壢農好休閒農業位於中壢芝芭里，介於青埔高鐵特區與中壢市區之間，保有豐富的農村景觀與水文地貌，這裡的陂塘、稻田與水圳，孕育以米食為核心、多元共融的生活文化。

    中壢休閒農業發展協會推廣「都市農園」的願景，讓更多市民親近農業、體驗自然，昨日舉辦首屆「壢好！玉米節」，吸引親子一起走入田園認識玉米、玉米筍等生長過程，一旁還有全國農會中壢辦事處辦理「創新雜糧季」，樂得大夥「有呷擱有拿」、把戰利品帶回家加菜。

    農業局長陳冠義表示，中壢休閒農業區二〇二二年向中央提出申請時，因規劃範圍狹長分散、農業特色作物較單一，在產業二、三級化開發上受限等因素，未能在第一輪通過審查；這二年經農業局輔導以芭寶米、花卉產業及相關農事體驗為主，考量所在範圍位於青埔和市區精華地段，調整成「都會型休閒農業區」，今年中順勢改名「壢農好休閒農業區」並重啟日前送出規劃書，昨日兩場活動相互映襯，展現中壢農業的豐厚底蘊與創新能量。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播