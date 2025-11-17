為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    頭份為恭醫院周邊 人行道可停機車

    2025/11/17 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣頭份市為恭醫院與黃昏市場鄰近，周邊機車停車空間不足，縣府選定為全縣首處試辦人行道開放停放點，公告於11月24日起開放。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣頭份市為恭醫院與黃昏市場鄰近，周邊機車停車空間不足，縣府選定為全縣首處試辦人行道開放停放點，公告於11月24日起開放。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣頭份市為恭醫院與黃昏市場鄰近，周邊機車停車空間不足，縣府選定為全縣首處試辦人行道開放停放點，公告於十一月廿四日起開放，並將滾動檢討，增加苗栗市等地辦理。不過，警方提醒，公告開放前，仍請民眾勿違規停放，避免受罰。

    24日起試辦 苗縣首處

    縣府公告為恭醫院及杏林大樓周遭自強路段，台一線九十一公里八百公尺至八百六十公尺人行道，自廿四日起開放機車停放，該路段也是全縣首處公告示範試辦，縣府交通工務處預計今起進場施工立牌、劃設標線。

    交通工務處表示，主要考量該路段有醫院、黃昏市場，機車停車需求大，且該路段人行道條件符合道路交通管理處罰條例、苗栗縣人行空間機車慢車停車秩序實施要點規定，可於人行道、騎樓規畫機車、慢車停車位，因此回應民意推行，路權單位公路局沒有意見，地方人士會勘及公聽會，取得共識試辦。

    為恭醫院表示，醫院長期致力提供友善且安全的就醫環境，理解市區停車需求與行人通行安全同等重要，樂見縣府逐步完善停車管理措施，並期能兼顧民眾步行安全與就醫便利，並將持續與縣府保持溝通協調，確保就醫動線順暢，營造更優質的社區醫療環境。

    苗市中苗市場 擬跟進

    另，苗栗市公所初步選定中苗市場大樓周邊中山路、至公路騎樓，勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心前中山路人行道，及北苗市場停車場周邊等路段，配合縣府會勘、公聽會推動跟進。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播