頭份為恭醫院周邊 人行道可停機車

苗栗縣頭份市為恭醫院與黃昏市場鄰近，周邊機車停車空間不足，縣府選定為全縣首處試辦人行道開放停放點，公告於11月24日起開放。（記者彭健禮攝）

苗栗縣頭份市為恭醫院與黃昏市場鄰近，周邊機車停車空間不足，縣府選定為全縣首處試辦人行道開放停放點，公告於十一月廿四日起開放，並將滾動檢討，增加苗栗市等地辦理。不過，警方提醒，公告開放前，仍請民眾勿違規停放，避免受罰。

24日起試辦 苗縣首處

縣府公告為恭醫院及杏林大樓周遭自強路段，台一線九十一公里八百公尺至八百六十公尺人行道，自廿四日起開放機車停放，該路段也是全縣首處公告示範試辦，縣府交通工務處預計今起進場施工立牌、劃設標線。

交通工務處表示，主要考量該路段有醫院、黃昏市場，機車停車需求大，且該路段人行道條件符合道路交通管理處罰條例、苗栗縣人行空間機車慢車停車秩序實施要點規定，可於人行道、騎樓規畫機車、慢車停車位，因此回應民意推行，路權單位公路局沒有意見，地方人士會勘及公聽會，取得共識試辦。

為恭醫院表示，醫院長期致力提供友善且安全的就醫環境，理解市區停車需求與行人通行安全同等重要，樂見縣府逐步完善停車管理措施，並期能兼顧民眾步行安全與就醫便利，並將持續與縣府保持溝通協調，確保就醫動線順暢，營造更優質的社區醫療環境。

苗市中苗市場 擬跟進

另，苗栗市公所初步選定中苗市場大樓周邊中山路、至公路騎樓，勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心前中山路人行道，及北苗市場停車場周邊等路段，配合縣府會勘、公聽會推動跟進。

