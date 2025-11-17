余浩瑋風箏計畫 用戲劇改變偏差青少年

青少年表演藝術聯盟創辦人余浩瑋推動「風箏計畫」，把戲劇引進安置機構、中介學校，幫助特殊境遇少年建立自信。（新聞局提供）

「戲劇可以改變我，我希望影響過去跟我一樣的孩子，幫助他們獲得鼓勵和正向能量。」青少年藝術表演聯盟創辦人余浩瑋曾是叛逆的青少年，因為接觸戲劇扭轉人生，他推動「風箏計畫」，把戲劇帶入安置機構、少年觀護所，幫助中輟生站上舞台、建立自信，導正偏差的價值觀，更培訓戲劇老師到中介學校授課，獲選「二〇二五年新北影響力人物」。

獲選新北影響力人物

余浩瑋回想，小時候父親工作忙碌，他青少年時期很叛逆，刻意報考離家遠的華岡藝校，在老師啟蒙下開啟戲劇之路，加入劇團籌辦「花樣」青少年戲劇節，可惜二〇〇六年入不敷出面臨停辦危機，於是他成立青少年表演藝術聯盟，接手舉辦「花樣」並打響品牌。

他提到，科技時代資訊碎片化，可能產生行為偏差，他觀察到青少年參與戲劇後，得到許多感動和回饋，包括家庭關係的和解，對自我追求更明確，戲劇在孩子心中種下一顆良善的種子，透過團隊合作，大家有共同的目標，朝理想努力。

余浩瑋表示，二〇一七年起他進入中介教育學校教導戲劇，帶領中輟生參加七次比賽，拿下三次冠軍、四次亞軍，孩子站上舞台演出，建立自信心，他開始推動「風箏計畫」，把戲劇引進安置機構、少年觀護所、少年矯正學校，希望將行差踏錯的青少年拉回正軌。

為讓藝術教育遍地開花，二〇二二年余浩瑋再發起「牽風箏的人」計畫，培訓有熱忱的老師到中介學校教導戲劇，改變青少年的生命，截至目前全台有八所中介學校，每週都有戲劇老師陪伴孩子，他希望未來走進更多地方，幫助迷惘的青少年找回自我。

