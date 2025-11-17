為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    余浩瑋風箏計畫 用戲劇改變偏差青少年

    2025/11/17 05:30 記者賴筱桐／新北報導
    青少年表演藝術聯盟創辦人余浩瑋推動「風箏計畫」，把戲劇引進安置機構、中介學校，幫助特殊境遇少年建立自信。（新聞局提供）

    青少年表演藝術聯盟創辦人余浩瑋推動「風箏計畫」，把戲劇引進安置機構、中介學校，幫助特殊境遇少年建立自信。（新聞局提供）

    「戲劇可以改變我，我希望影響過去跟我一樣的孩子，幫助他們獲得鼓勵和正向能量。」青少年藝術表演聯盟創辦人余浩瑋曾是叛逆的青少年，因為接觸戲劇扭轉人生，他推動「風箏計畫」，把戲劇帶入安置機構、少年觀護所，幫助中輟生站上舞台、建立自信，導正偏差的價值觀，更培訓戲劇老師到中介學校授課，獲選「二〇二五年新北影響力人物」。

    獲選新北影響力人物

    余浩瑋回想，小時候父親工作忙碌，他青少年時期很叛逆，刻意報考離家遠的華岡藝校，在老師啟蒙下開啟戲劇之路，加入劇團籌辦「花樣」青少年戲劇節，可惜二〇〇六年入不敷出面臨停辦危機，於是他成立青少年表演藝術聯盟，接手舉辦「花樣」並打響品牌。

    他提到，科技時代資訊碎片化，可能產生行為偏差，他觀察到青少年參與戲劇後，得到許多感動和回饋，包括家庭關係的和解，對自我追求更明確，戲劇在孩子心中種下一顆良善的種子，透過團隊合作，大家有共同的目標，朝理想努力。

    余浩瑋表示，二〇一七年起他進入中介教育學校教導戲劇，帶領中輟生參加七次比賽，拿下三次冠軍、四次亞軍，孩子站上舞台演出，建立自信心，他開始推動「風箏計畫」，把戲劇引進安置機構、少年觀護所、少年矯正學校，希望將行差踏錯的青少年拉回正軌。

    為讓藝術教育遍地開花，二〇二二年余浩瑋再發起「牽風箏的人」計畫，培訓有熱忱的老師到中介學校教導戲劇，改變青少年的生命，截至目前全台有八所中介學校，每週都有戲劇老師陪伴孩子，他希望未來走進更多地方，幫助迷惘的青少年找回自我。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播