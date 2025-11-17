為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北第二行政中心 打造災變指揮學院

    2025/11/17 05:30 記者賴筱桐／新北報導
    新北市DRCA訓練基地可客製化人物角色，規劃多元訓練流程。圖為示意畫面。（消防局提供）

    新北市DRCA訓練基地可客製化人物角色，規劃多元訓練流程。圖為示意畫面。（消防局提供）

    結合虛擬與混合實境的應變訓練環境 強化防救災人員處置能力

    近年氣候變遷加劇，天災頻繁且瞬息萬變，新北市政府規劃在三重區第二行政中心建置全國首座災害應變指揮學院（簡稱DRCA），做為多功能備援應變中心，打造結合虛擬實境與混合實境的救災應變訓練環境，可模擬積淹水、颱風、土石流等災難情境，強化防救災人員的處置能力。

    消防局長陳崇岳說，新北市二〇一九年啟用緊急應變指揮學院（簡稱ERCA），運用3D災害虛擬實境科技，提供消防人員安全、擬真的情境，學習各類災害應變，並培養指揮官能力及團隊合作默契。

    他說，ERCA建置十五種災害場景，包括隧道、捷運、高樓層建築物等，並在地化新北市實際場景，例如鐵皮屋或文化古蹟等，每年可訓練六百人次指揮官，目前已訓練逾四千人次，今年九月副總統蕭美琴曾參訪ERCA，給予高度肯定。

    建置大面積螢幕 模擬災難情境

    陳崇岳表示，目前規劃在市府第二行政大樓廿三、廿四樓建置DRCA，不只是做為備援的災害應變中心，也透過虛擬實境（VR）與混合實境（MR），提供防救災人員良好的救災應變訓練環境。

    客製化人物角色 規劃多元訓練

    消防局表示，DRCA訓練基地建置大面積螢幕，提供清晰的視覺呈現，即時展示地圖和影像，真實模擬災難情境與應變訓練，可客製化人物角色，規劃多元訓練流程，並進行訓練成績評估，有效提升防救災人員的學習效率及應變處置能力。

    鶯歌將建複合型訓練大樓

    另外，新北市政府與中央合作，將在鶯歌區陶瓷博物館二期用地興建「北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心」，總經費約十九億九一七九萬元，由環境部化學物質管理署分年編列預算，包含消防設施十八億一七九萬元、化災設施一億九千萬元，預計二〇二六年十月動土、二〇二九年完工。

    消防局說明，開發範圍分為二階段，第一階段面積約一．八公頃，第二階段占地約三．九四公頃，規劃建置地上八層、地下二層的災害事故應變訓練大樓，以及化災廠區、化災車輛、輸送管線等複合型事故應變處置暨救援訓練設施，還有化學署專業設施與消防署北部地區救災物資倉儲等。

    DRCA訓練室結合虛擬實境與混合實境，營造擬真的災害應變訓練環境。圖為示意圖。（消防局提供）

    DRCA訓練室結合虛擬實境與混合實境，營造擬真的災害應變訓練環境。圖為示意圖。（消防局提供）

