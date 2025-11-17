萬榮明利村洪災 昨清出2000噸泥沙

國軍第二作戰區工兵部隊駕駛推土機等重型機具協助道路清淤。 （第二作戰區提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖區趨於穩定，林業及自然保育署昨表示，舊湖溢流口左岸仍有近一億立方公尺土石堆積，一旦受地震或豪雨影響，可能再次滑動形成新的堰塞湖，將密切監控；馬太鞍溪暴漲後泥水湧入萬榮鄉明利村及鳳林鎮長橋里，縣府啟動大規模清淤，昨天清出二二〇〇噸泥砂與廢棄物，花四十五線也全線搶通。

馬太鞍溪堰塞湖三 水量穩定下降

林保署花蓮分署指出，馬太鞍溪堰塞湖水位為一〇〇六．六公尺，湖區面積八公頃、蓄水量三十三萬立方公尺，僅為九二三溢流前的〇．三七％，自潰決以來水位累計下降達一三二．四公尺；十三日凌晨因溢流口下游七百公尺右岸邊坡崩塌，形成壩高約四十公尺的「堰塞湖三」，十三日下午開始溢流後，水量呈穩定下降，蓄水量約降至十五萬立方公尺。

請繼續往下閱讀...

鳳凰颱風豪雨造成馬太鞍溪水暴漲，從上游沒有堤防處灌入萬榮明利部落，並一路向北流到鳳林鎮長橋社區。縣府指出，環保局以鳳林鎮及萬榮鄉明利村部落為重點，展開大規模清淤與廢棄物清除作業，總計單日清運泥沙、廢棄物達二二〇〇噸，其中萬榮區域清運量高達二千噸。

國軍第二作戰區偕同跨區增援的第四、第五作戰區及海軍陸戰隊指揮部等工兵部隊，動員重型機具執行道路清淤及家戶環境整理等任務，化學兵也駕駛消毒車等裝備，針對路旁淤泥及積水處實施環境消毒。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法