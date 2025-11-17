蘇澳溪分洪道延宕 李明哲：原物料飆漲所致

蘇澳溪分洪道工程預定地空拍畫面。（宜蘭縣府提供）

宜蘭縣蘇澳鎮鳳凰颱風期間淹大水，外界歸咎於蘇澳溪分洪道工程遲未動工。蘇澳鎮長李明哲昨天公開回應，直指分洪道工程不是中央拖，也不是縣府不做，是「制度和物價」問題，讓案子必須重新調整，不希望政治口水淹沒真相。

李明哲以「宜蘭需要治水，不是噴口水」為題上網發文表示，某些媒體把蘇澳溪分洪道寫成行政院工程會不重視、中央不積極，甚至把矛頭指向工程會主委陳金德，他身為鎮長，一定要說清楚。

請繼續往下閱讀...

成本大改 工程設計得重新調整

文中指出，蘇澳溪分洪道只要晚一年，他就多一分壓力，蘇澳不可以在淹水恐懼下過活，但這兩年原物料飆漲，加上地質狀況複雜、成本大改，工程設計得重新調整。李明哲說，全案修正後，宜蘭縣政府提出七十五．六八億元新版本，內政部今年九月核准用地徵收，縣府十一月公告，十二月初發價款，有人說「喊了十五年都沒動」並非事實，尤其當工程追加經費卡關，陳金德居中協調，幫忙找出財源，為蘇澳付出良多，他會持續緊盯此案，蘇澳溪分洪道一定要儘速動起來。

原核定54億 重新調整為75億

宜蘭縣政府指出，蘇澳溪分洪道工程計畫二〇二三年獲行政院核定五十四．一三億元，經重新評估調整為七十五．六八億元，行政院已在本月十三日通過修正計畫，同意全額補助。

此外，鳳凰颱風期間，蘇澳鎮一名獨居的七十八歲張黃婦人，疑因十一日晚間在住家淹水溺斃，家人隔天返家，發現母親倒臥客廳失去呼吸心跳，檢察官相驗後認定溺水死亡，成為蘇澳鳳凰颱風淹水首名罹難者，李明哲昨率領鎮公所主管慰問喪家，表達哀悼之意。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法