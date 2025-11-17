為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    入秋最強東北季風來了 低溫探13度

    2025/11/17 05:30 記者蔡昀容／台北報導
    今年入秋以來最強東北季風報到，中央氣象署預報今起影響至週五，各地逐漸轉涼甚至偏冷。（資料照）

    今年入秋以來最強東北季風報到，中央氣象署預報，今天北部、宜蘭濕涼有雨，氣溫降至十九度；週二至週四台南以北、宜蘭降至十五、十六度，空曠地區下探十三度。

    北部、宜蘭濕涼有雨

    預報員張承傳表示，這波東北季風影響至週五，各地逐漸轉涼甚至偏冷。週一北部、宜蘭越晚越涼，白天廿一至廿三度，到了晚間約降至十九、廿度；週二及週三早晚十五、十六度，白天十八、十九度；週四早晚十五、十六度，白天約廿度；週五早晚十七、十八度，白天約廿一度。

    中南部明後天轉涼

    中南部今天可達廿九度，天氣溫暖，明後天轉涼，早晚十六至十八度，白天廿二至廿六度；週四清晨因輻射冷卻效應降至十五度，空曠地區下探十三度。

    今天花東也溫暖舒適，白天約廿七至廿九度；明後天早晚十八至廿度，白天廿一至廿六度；週四及週五早晚十八、十九度，白天廿二至廿六度。

    影響至週五 週末回溫

    週末兩天，東北季風減弱氣溫回升，白天北部、宜蘭約廿三至廿五度，中南部約廿九度，花東廿五至廿七度。

    降雨方面，今明基隆北海岸、大台北山區、宜蘭等迎風面地區留意局部大雨，週三水氣減少，中南部多雲到晴；週四到下週日基隆北海岸、東半部、大台北山區局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

