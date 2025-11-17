數縣市豬隻拍賣跌破90元 豬農籲政府護盤

豬隻七日恢復拍賣，一個禮拜後豬價逐漸下跌，南投縣十五日跌至九十元以下，豬農請中央協助穩定拍賣價在每公斤九十元。（巫馬克提供）

台灣挺過非洲豬瘟疫情，本月七日恢復豬隻屠宰拍賣，當天均價在一百元以上，逾一週之後，豬隻拍賣價下跌，南投縣十五日每公斤跌至八十九多元，苗栗剩七十六多元，南投豬農指出，豬肉零售價沒降，但販售量減、拍賣價跌，豬農損失大增，盼中央護盤，穩定在每公斤九十元價位，讓豬農減少損失。

豬農損失 消費者也沒撿到便宜

飼養三千頭豬的巫馬克指出，七日恢復屠宰、拍賣豬隻後，當天拍賣均價為每公斤一〇〇．二元，但因非洲豬瘟禁宰半個月，全台累積卅萬頭豬待出，豬農減少出豬數量，約是禁宰前的八成，但豬肉拍賣價格卻逐漸下滑，十五日的拍賣行情，南投已跌至八十九．八五元，跌幅逾一成，苗栗跌幅更深，每公斤剩七十六．六八元，下跌二成多，豬農損失變大，但是豬肉零售價差不多，消費者並沒有買到較便宜的豬肉。

巫馬克表示，在豬隻恢復拍賣前，豬農呼籲中央護盤豬價半個月，維持每公斤九十元，現在南投、苗栗、台南、高雄等多個縣市跌至九十元以下，豬農壓力愈來愈重，再度請求中央出手協助。

農業部畜牧司長李宜謙表示，經查最近一星期的肉品市場毛豬平均拍賣價格在每公斤九十二元到九十五元之間，價位合理且豬農有很高收益，只有少部分豬隻過重或體態不佳，才會價格較低，農業部將每天適度調度豬隻到肉品市場，維持豬價穩定。

