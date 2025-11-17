為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    批發價創11月同期新高！珍珠芭樂每斤飆94.4元 民眾嘆買不起

    2025/11/17 05:30 記者陳冠備／彰化報導
    今年中部地區番石榴果品評鑑活動，吸引九十九位果農參賽，最後由來自社頭鄉的蕭金發奪下「芭樂王」。 （彰化縣社頭鄉農會提供）

    今年中部地區番石榴果品評鑑活動，吸引九十九位果農參賽，最後由來自社頭鄉的蕭金發奪下「芭樂王」。 （彰化縣社頭鄉農會提供）

    十一月是珍珠芭樂採收季節，不過今年產量大減，台北第一果菜批發市場（台北一市）十二日拍賣出每公斤均價九十四．四元，創下歷年十一月新高，令不少民眾「喊貴」，買不下手，農民稱七月颱風豪雨重創，致減產超過三分之一，估十二月中旬後才可望回穩。

    農會估下月中旬回穩

    往年十一月入冬後水果供量有限，而珍珠芭樂因耐放、口感佳，成為國人冬季最愛，過去批發價多落在每公斤廿至廿八元，然而近三年中南部連受颱風豪雨侵襲，造成芭樂大量農損，市場供不應求，價格一路走高。台北一市去年九月曾拍出每公斤一〇六．四元的歷史天價，今年十一月也有兩天拍出逾九十元高價。

    對於芭樂持續拍出高價，彰化社頭鄉農會表示，今年七月丹娜絲颱風及七二八西南氣流，重創全國芭樂產區；該農會總幹事蕭良珍表示，七月逾半時間下大雨，不少芭樂園泡水，到了十一月來不及長成，減產逾三分之一，「物以稀為貴」價格才會一直高漲。農會預估，十二月中旬後二期產量上市，價格才有望回穩。

    社頭農友蕭金發奪芭樂王

    雖產量大減，社頭鄉農會十四日仍如期舉行「一一四年度中部地區優質番石榴果品評鑑競賽」，吸引來自彰化、南投等地九十九位果農參賽，最後由社頭鄉蕭金發奪下「芭樂王」。

    台中區農業改良場副場長蕭政弘表示，今年七月豪雨連下十多日，對生產環境挑戰嚴峻，但入選參賽的芭樂普遍果肉厚、口感爽脆甜度佳，他認為，台灣果農在惡劣天候下仍能仍維持一定品質，展現台灣農業的韌性，非常值得肯定。

