    交部預告修法／遊覽車轉型交通車 免收公路通行費

    2025/11/17 05:30 記者蔡昀容／台北報導
    為鼓勵遊覽車轉型專辦交通車業務，交通部修法免收公路通行費。（記者蔡昀容攝）

    為鼓勵遊覽車轉型專辦交通車業務，交通部先前參考市區公車及公路客運等大眾運輸作法免徵汽燃費；近日再預告修法，加碼免收公路通行費，未來上國道免收通行費，最快年底上路；業界預估新制上路後，可能吸引兩千輛遊覽車轉移專辦交通車。

    新制最快年底上路

    全國約有一．三萬輛遊覽車。黃底黑字車牌「交通車」專營交通車業務，例如校車、企業員工通勤車等，數量極少，僅佔八十多輛；紅底白字車牌「遊覽大客車」可跑旅遊行程，也能承接交通車業務，收入來源較多，因此數量佔絕大多數。

    然而，平時走交通車路線的駕駛，未必能掌握好旅遊行程路線。二〇二三年宜蘭太平山遊覽車翻覆事故，肇事駕駛平時多跑交通車，因公司人力調度，才接手旅行團行程，由於山路行駛經驗不足，無長下坡駕駛風險安全意識，車輛失去控制側翻。

    交通部上週預告修正「公路通行費徵收管理辦法第十三條草案」，考量交通車營運型態與市區及公路汽車客運業相似，為鼓勵遊覽車業者分類營運，將牌照轉換為專辦交通車，以提升營運安全與健全產業發展，修法將專辦交通車業務車輛納入公路通行費免徵對象。

    公共運輸及監理司司長胡迪琦說明，平日主要經營校車、企業員工通勤車的遊覽車，有些趁假日偶爾接旅遊行程，但旅遊路線可能要上山下海，易遇陡坡彎路，若對路線及路況不熟悉，將提高安全風險。

    胡迪琦表示，為鼓勵遊覽車業者「專注經營」交通車業務，從紅牌「遊覽大客車」轉換為黃牌「交通車」，同時補足大眾運輸缺口，交通部參考大眾運輸模式，修法提供專辦交通車誘因，包括先前修法免徵汽燃費，及這次的免收公路通行費。

    預估吸引2000輛轉移專辦

    交通部表示，修法預告期間至廿六日，各界如無反映意見，將依法定程序作業，預估年底或明年一月上路。業界預估，新制上路後，可能吸引兩千輛遊覽車轉移專辦交通車。

