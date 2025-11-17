為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    自由日日Shoot》彰化縣府農政、食衛解禁不同調／4萬顆芬普尼蛋流台中 檢調要查

    2025/11/17 05:30 記者劉曉欣、陳冠備、歐素美、蘇金鳳、吳柏軒、林志怡／綜合報導
    彰化縣動物防疫所、衛生局人員到畜牧場採樣。（彰化縣政府提供）

    彰化縣文雅畜牧場驗出雞蛋殘有農藥芬普尼超標，先查扣十五萬顆洗選蛋，但因彰化縣政府的食品衛生與農政單位不同調，前者驗出蛋品超標，後者驗雞蛋跟飼料「無檢出」讓蛋農解禁，矛盾空窗期致使超標雞蛋再流出四萬顆到台中，並恐有三萬多顆下肚無法追回，檢調單位已介入調查。

    整起事件回溯至本月四日，彰化衛生局四日驗出畜牧場一件洗選蛋芬普尼超標，啟動移動管制；兩天後彰化動防所（六日）檢驗雞蛋跟飼料，七日結果出爐為「未檢出」，但同日彰化衛生局又驗出三件蛋品超標，此時理應繼續調查，採最嚴格心態因應。

    但彰縣府農政、衛生單位不同調，衛生局七日通報十五萬顆雞蛋流向九縣市，要求問題蛋全部下架；但彰化動防所卻以「未檢出」為由，八日解除畜牧場移動管制，在矛盾空窗期致流出四萬顆問題蛋到台中龍忠蛋行，三萬多顆被吃下肚。彰化縣長王惠美昨對此僅表示：「我們統一處理。」

    衛福部：增加抽驗件數至年底

    問題蛋流出四萬顆，衛福部長石崇良指出，畜牧場待農政單位調查釐清，衛福部則持續抽查後市場，並預計從本週起將增加抽驗件數直至年底。

    龍忠蛋行業者喊冤表示，八日下午四點半接到文雅畜牧場電話，被告知蛋「自主檢驗合格」、且「彰化縣局處長官放行」，故九日上午才去載四萬顆，並無故意購買禁管蛋。但有民眾昨日想去蛋行退貨卻撲空。

    彰化衛生局長葉彥伯表示，依抽驗結果，畜牧場仍有持續性污染，衛福部十日宣布蛋品全面預防性下架，並回溯一個月，業者不應該架上有蛋。

    彰縣府表示，畜牧場在移動管制後複驗確實雞蛋跟飼料零檢出，依「動物用藥品管理法」可解除移動管制，但該批蛋仍屬「預防性下架」範圍，不得進入市場，業者私自出貨已違反規定，已將全案移送檢方偵辦。

    彰化地檢署則說明，將蒐集事證，釐清案情，並按日留下部分雞蛋作為證物，而檢察官十二日進場蒐證，畜牧場並未提及九日有出貨一事，是否違反「動物用藥品管理法」規範，將一併調查。

    台中市衛生局長曾梓展指出，七日當天要求龍忠蛋行下架問題蛋，蛋行表示已賣光了，十日前往稽查，竟發現還有卅八籃蛋，才知業者九日又進貨二百籃新批號雞蛋，多數已賣掉，剩餘雞蛋檢驗仍超標，至於業者是否說謊，將提供地檢署併案偵辦。

    彰化芬普尼蛋事件大事紀

