健身人口增 高雄多區爭取第二運動中心

地方爭取台鐵鳳山車站開發大樓「空中鳳城」設立運動中心。（記者陳文嬋攝）

仁武、鳥松、梓官盼有立即可用運動空間 市府：澄清湖旁開發12公頃休閒園區

根據運動部調查，高雄市民肥胖率偏高，各區陸續設置的運動中心使用率持續攀高，其中，仁武區人口數突破十萬人，爭取設立運動中心，鳳山等三區人口數多，地方認為現有一座不敷使用，爭設第二座運動中心；對此，市府表示，澄清湖旁推動全國最大十二公頃運動休閒園區，將採公辦都更開發帶動球場升級，提供鳥松、仁武一帶民眾使用，其餘將視現有運動中心營運情形，依土地、交通、財政等條件納入評估，做為未來設立運動中心的依據。

根據運動部調查，二〇二四年各縣市民眾BMI過高或肥胖比率，高市比前年「不瘦反胖」，衛福部的資料也顯示，南部肥胖率普遍高於北部。

規劃15座運動中心 已有9座營運

高市府規劃設立十五座運動中心，已有鳳山、苓雅、大寮、左營、美濃、鹽埕、前金、岡山、前鎮區等九座開放營運，今年底完成三民、楠梓坑二座，鼓山、路竹、小港三座明年完工，旗山區預計二〇二七年營運。

仁武、鳥松、梓官等區爭取設立運動中心，議員邱俊憲表示，鳥松、仁武區居民企盼運動中心，需有立即可行的運動空間，鳥松區建議澄清湖棒球場旁運動專區完工前，先將前圓山聯誼會閒置的網球場、游泳池整修活化，做為過渡期運動場館。

台鐵鳳山車站大樓 評估招商投資

另外，鳳山、三民、左營區人口數多，地方認為現有一座不敷使用，爭取設立第二座運動中心，以高雄最大的鳳山區為例，已超過三十五萬人，議員李雅靜爭設第二座立體式運動中心，建議鎮北、福誠、中崙、過埤等四里的公有地評估設置可能，並爭取捷運大東站聯開案設置銀髮族運動中心，搭配高齡醫療整合中心、托育中心，老少兼顧更樂活。

地方也爭取台鐵鳳山車站大樓「空中鳳城」設立運動中心，台鐵曾委託顧問公司進行市場調查，評估車站周邊的民營運動中心已多。高市府表示，台鐵若能招攬廠商在車站內投資運動設施，樂觀其成。

