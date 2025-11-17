屏東蜜棗最快下月採收 少風害質優

高樹等地區蜜棗結果情況不錯，最快下月可採收。（記者葉永騫攝）

屏東生產的蜜棗下個月將上市，去年受到颱風及地震等因素影響，品質及產量不如預期，今年所幸鳳凰颱風沒有造成損害，高樹等地區蜜棗結果情況不錯（見圖，記者葉永騫攝），品質相當好，林姓果農表示，最快下個月就能夠上市。

高樹種植320公頃 全國最多

每年十二月到三月是屏東縣蜜棗的產季，屏東縣蜜棗種植面積高達五百二十七公頃，產量全國第二，主要生產鄉鎮以高樹鄉、鹽埔鄉等為主，其中高樹鄉種植面積就達三百二十公頃，為全國第一的蜜棗生產鄉鎮，由於地處大武山下的水源保護區，清淨的水質加上日照充足、少風害的氣候，生產的蜜棗甜度及脆度都相當好，今年更因為沒有受到風災等影響，蜜棗生長良好，目前已進入結果期，樹上掛滿累累果實。

請繼續往下閱讀...

高樹鄉林姓果農說，去年蜜棗受到颱風及地震影響，個頭較小，特等品嚴重不足，春節送禮旺季時農民沒有貨可以提供，收益降低，今年蜜棗的生長期順利，下個月就可以採收，農民充滿了期待，只要這段期間天候穩定，不要有超級寒流或大雨等太大變化，蜜棗可望大豐收，消費者在下個月就能吃到好吃蜜棗。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法