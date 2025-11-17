為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東蜜棗最快下月採收 少風害質優

    2025/11/17 05:30 記者葉永騫／屏東報導
    高樹等地區蜜棗結果情況不錯，最快下月可採收。（記者葉永騫攝）

    高樹等地區蜜棗結果情況不錯，最快下月可採收。（記者葉永騫攝）

    屏東生產的蜜棗下個月將上市，去年受到颱風及地震等因素影響，品質及產量不如預期，今年所幸鳳凰颱風沒有造成損害，高樹等地區蜜棗結果情況不錯（見圖，記者葉永騫攝），品質相當好，林姓果農表示，最快下個月就能夠上市。

    高樹種植320公頃 全國最多

    每年十二月到三月是屏東縣蜜棗的產季，屏東縣蜜棗種植面積高達五百二十七公頃，產量全國第二，主要生產鄉鎮以高樹鄉、鹽埔鄉等為主，其中高樹鄉種植面積就達三百二十公頃，為全國第一的蜜棗生產鄉鎮，由於地處大武山下的水源保護區，清淨的水質加上日照充足、少風害的氣候，生產的蜜棗甜度及脆度都相當好，今年更因為沒有受到風災等影響，蜜棗生長良好，目前已進入結果期，樹上掛滿累累果實。

    高樹鄉林姓果農說，去年蜜棗受到颱風及地震影響，個頭較小，特等品嚴重不足，春節送禮旺季時農民沒有貨可以提供，收益降低，今年蜜棗的生長期順利，下個月就可以採收，農民充滿了期待，只要這段期間天候穩定，不要有超級寒流或大雨等太大變化，蜜棗可望大豐收，消費者在下個月就能吃到好吃蜜棗。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播