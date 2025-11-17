「墾丁馬」大尖山下開跑 逾3200人競速

墾丁馬從地標大尖山下鳴槍起跑。（記者蔡宗憲攝）

屏東縣恆春半島年度運動盛事「日本航空墾丁國際馬拉松」，昨天清晨六時在日航美麗空服員加油下，從墾丁大灣遊憩區熱鬧開跑，吸引三千兩百多名國內外跑者參與，其中還有七十名日本鹿兒島的師生前來參加，從地標大尖山下鳴槍起跑，沿台二十六線奔馳，盡情擁抱山海風光與落山風吹拂，感受國境之南獨特跑步度假氛圍。

賽事分為全馬、半馬、挑戰組及體驗組，路線皆沿台二十六線往南延伸，穿越恆春半島綿延海岸線與綠意山巒，跑者一邊挑戰自我，一邊悠遊藍天白雲與太平洋浪花。今年全馬組首度納入「佳樂水風景區」，跑者直奔國境之南最壯麗山海步道，沿途欣賞奇岩怪石與浪花拍岸，宛如置身天然畫卷，參賽者直呼「太療癒了」！

連續四年參加墾丁馬的朱先生表示，墾丁跑步或騎單車的氛圍，全台獨一無二，「大口呼吸清新空氣，落山風吹來超舒爽。」他強調，比賽後還能泡四重溪溫泉、品嚐在地海鮮與美食，放鬆身心，「墾丁的美絕對不像網路酸民說的那樣」。

屏縣府交旅處長黃國維指出，盼透過馬拉松讓跑者飽覽墾丁美景、認識在地文化，感受台灣最南端的獨特魅力，「歡迎所有運動愛好者，以最放鬆、最開闊的心情來到墾丁，在山海盡頭享受運動度假的快樂。」黃國維強調，將持續優化當地景點，吸引更多國際跑團前來。

