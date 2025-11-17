為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    謝國樑分享地方聯合政府 議員批利益交換

    2025/11/17 05:30 記者俞肇福／基隆報導

    基隆市國民黨籍市長謝國樑、民眾黨籍副市長邱佩琳昨天共同以基隆經驗分享聯合政府的市政建設成果，民眾黨主席黃國昌認為是地方政府聯合治理的範例；民進黨籍議員鄭文婷表示，所謂的聯合政府不難想像是當初利益交換的結果，許多跳票的政見讓人記憶猶新，唯有勤走基層的人才能獲得選民支持。

    謝國樑、邱佩琳昨（十六）日出席《聯合政府的理論與實驗：地方政府聯合治理初探—基隆經驗》系列論壇，分享基隆近三年推動市政建設的實務成果；黃國昌並肯定謝國樑與邱佩琳攜手合作是地方政府聯合治理的範例。

    鄭文婷指出，從謝國樑的論述可以看出基隆的困境，他三年來無能為力改善，就以東岸商場交給微風經營近兩年，最近才完成地下停車場改善工作，執政效能低落，謝國樑五年完成三座購物中心的大餅，恐怕又是一場夢。

    鄭文婷表示，二〇二二年的藍白合作促成民眾黨未提市長參選人，所謂的聯合政府不難想像是當初利益交換的結果，市民對跳票的政見、政策買票都還記憶猶新，只有珍惜每一位選民的支持，勤走基層的人，才會是二〇二六年基隆市長的獲勝者。

