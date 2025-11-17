為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《城市人物誌》張桂芳單車「環騎台北」 2年近4萬公里

    2025/11/17 05:30
    自行車友張桂芳參加「環騎台北」，挑戰騎乘單趟六十六公里，兩年下來累積六百餘趟，換算至少三萬九千多公里。（記者塗建榮攝）

    自行車友張桂芳參加「環騎台北」，挑戰騎乘單趟六十六公里，兩年下來累積六百餘趟，換算至少三萬九千多公里。（記者塗建榮攝）

    記者董冠怡／專題報導

    自行車友張桂芳自二〇二三年起，參加台北市「環騎台北」活動，挑戰單趟六十六公里，兩年累積六百餘趟，至少三萬九千多公里，自謙不如男性車友厲害，「我騎得很慢，綽號蝸牛小小」，但深信勤能補拙，從第一趟騎到心悸，路都走不穩「蠻悽慘的」，一次又一次練習，如今一次可騎完兩趟共一三二公里。愛吃美食的她，運動過後總不忘自我犒賞一番。

    從騎到心悸 到一次完成132公里

    張桂芳的膝蓋因跌倒受傷，連走路都痛，更不用說跑步，醫生建議試騎腳踏車減緩不適。剛開始環騎台北時，腳還是痛，但她會忍耐，休息後再上路，循序漸進增強肌力，相較於先前蹲下去站起來很吃力，情況已大幅改善，「如不運動放任膝關節退化，反而會更不良於行。」

    回想最初連河濱道路都不認識，加上是路癡，第一趟一直迷路找不到方向，騎了六、七個小時，騎到口渴，心跳很快，停在路邊休息好久才恢復，等到完騎那一刻，非常高興；未料提交行駛軌跡時，卻因未依照路線標示的水門進出被判定失格。她不氣餒，歷經不斷努力和失敗，相信勤能補拙，成績一定會提升。

    張桂芳說，別人可能覺得她「好傻」，但她只在乎要朝著促進健康和提升自我的目標前行，現在一次騎完兩趟也不會覺得很累；倘若時間充裕，她騎完後會大啖美食，身心滿足感頓時爆棚。車友們稱她「兔子大大」，她卻自認騎不快也不偉大而改成「蝸牛小小」，對照她的成績，真是謙虛了。

