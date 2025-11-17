《友善高齡環境系列報導》照顧母親康復 郭淑玲考取照服員證照

投身長照領域的郭淑玲說，「有朝一日我也將老去，趁自己還有能力，想疼惜這些長者，是這份工作最大的價值所在」。（北市社會局提供）

記者蔡愷恆／專題報導

今年十月獲得「優良長期照服人員資深敬業獎」的郭淑玲已半百，在士林靈糧堂附設安馨居家式服務類長照機構服務近五年，在投入長照產業之前，專職在家照顧母親，長年頻繁進出重症病房，直到母親完全康復；在醫師與護理師鼓勵下，自主進修就讀職能學院，考取照服員證照。

郭︰靜靜陪伴 長輩想要的幸福

郭淑玲表示，雖然工作辛苦，時常需要協調家庭跟醫療需求的觀念不合。她提到，有時制度上會讓她感到不知所措，由於簽約者與真正照護者可能並非同一人，不同家庭成員常出現意見不一，甚至出現家庭問題，但服務久了也會產生成就感，尤其當受照護的長者、家屬把你當作一家人，也看到家屬是真心努力照顧長輩，就是最好的回饋。郭淑玲感性地說：「有時什麼都不必說，只需要靜靜陪伴，就是長輩想要的幸福。」

請繼續往下閱讀...

郭淑玲說，「有朝一日我也將老去，趁著自己還有能力，和這些長者相遇、相知，即使病痛無法痊癒，沒辦法逆轉年老，但可以讓他們感受有人想守護、想疼惜他們，是這份工作最大的價值所在」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法