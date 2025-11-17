《友善高齡環境系列報導》每月補助床位2萬 僅4家業者申請

記者蔡愷恆／專題報導

台北市的民間長照業者只會越來越少！台北市社區銀髮族長期照顧發展協會理事長蔡淑芬，談到長照機構未來發展，語氣中充滿無奈。市長蔣萬安的長照第二箭，補助新設私人機構或新增設床位每床每月兩萬元，根據衛生局統計，至今僅四家業者申請，其中三家籌設中，一家已完成，總申請數衛生局未完成統計，成效恐不如預期。

長照機構 被視為鄰避設施

一排老房子中，掛著顯眼、但略微褪色的「長照中心」招牌，民間機構承接長者健康照護需求與家屬期待，卻可能隨時受到都更影響被迫遷離、拆房、重建；而失去照顧的長者，更失去生存權利，成為老舊社區下被汰換的最大受害者。

在處處需要租屋的台北市，房東除了不願意將房子租給獨居長者，也不見得會租給機構。「長照機構是鄰避設施，會拉低房價，還需要跟社會局申請『多元及充實服務方案』，做一些回饋鄰里、友善社區的服務。」蔡淑芬苦笑。

床位空間增加 經營者外移

再加上《長期照顧服務法》上路後，原先依照《老人福利法》設置的機構若要轉型，每床需要的空間從原本規定十坪，增加到十六坪，同一空間可設置的床位少了三分之一，業者生存空間也受到擠壓，被迫往外縣市發展，或去投標政府的地。

衛生局表示，根據「台北市政府衛生局補助私立住宿長照機構要點」，可補助新設或擴充床數，減輕民間單位經營住宿式長照機構負擔，並簡化住宿式機構申辦流程，及輔導民間參與長照機構設置，目前已招標的「秀山長照園區BOT案」即為此例，預計增加四百床。

