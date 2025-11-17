《友善高齡環境系列報導》缺人力「有床無人」 遠距通報救援安裝率低

記者蔡愷恆／專題報導

長照人力短缺是長期且結構性的問題，台北市長蔣萬安「長照第一支箭」跳票，一部分也是因未精準考量照護人力問題，導致「有床無人」，部分床位無法啟用。而預防性政策的第三支箭—補助「遠距通報救援設備」每人每月補助一千兩百元，至今安裝率未過半。

照護人員不足 床位無法啟用

台北市衛生局說明標準設置人力，一位護理師要照料十五床、一位照顧服務員負責五床；若為精神護理之家，每廿床需有一位護理師，每十床需配置一名照顧服務員。北市聯醫統計，二〇二三年，所需照服人數為五十八人，僅聘用至五十二人；二〇二四年，共需一百廿四人，實際缺了十四人。今年底前，預計需要總照服人數為一百四十九人，現在聘用未滿一百廿七人。

衛生局以多元、多誘因招募

聯醫目前與台北護理健康大學簽訂合作備忘錄，北護長照系教授暨系主任陳正芬表示，北部多依賴中南部護專合作，吸引畢業生北上就業，並提供保證薪資。衛生局表示，正以「多元、多誘因及多管道方式招募照服人力」。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿無奈地說，人力不足已經嚴重到有些長照機構的經營者要再進修，讀護理在職專班之後考取護理師或是照服員證照，以隨時可以補位。

經營四家日照以及長照機構的台北市社區銀髮族長期照顧發展協會理事長蔡淑芬，正準備要去讀護理學程，她經營的機構照護人力「剛剛好」，「要是有人臨時請假，沒有人可以卡相關的班。」

每月補助1200元 安裝率未過半

張淑卿認為，為降低長者失能後入住長照機構，在宅照護體系、支援網絡要變得更強，讓長輩能不插管就不插管，且失能長者的復健必須更積極，不要一次中風就導致長輩需要住院。但作為預防性政策的第三箭「遠距通報救援設備」，每人每月補助一千兩百元，但根據社會局統計，截至今年九月止，列冊獨老一萬零七十一人，僅三九八三人安裝，安裝率僅卅九．五五％未過半，成效有待提升。

