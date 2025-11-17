《友善高齡環境系列報導》蔣萬安「長照三支箭」 美化數字達標惹議

根據台北市衛生局統計，台北市需要長照床位的民眾共有1萬5千人，現在卻僅有7千多床，嚴重不足。（記者蔡愷恆攝）

照涵蓋率敬陪末座 市府自創「照顧替代率」槓中央 另以分級變相拒候床

記者蔡愷恆／專題報導

前言︰根據台北市衛生局統計，台北市需要長照床位的民眾共有一萬五千人，現卻僅有七千多床，嚴重不足，針對失能等需要特殊照護的長者，台北市是否提供足夠長照醫療資源令人堪憂。選前，台北市長蔣萬安宣布「長照三支箭」政策，至今成效未顯，《友善高齡環境系列報導》將檢視北市長照政策的問題與現況。

請繼續往下閱讀...

1.5萬人須長照床位 現僅7千多床

台北市長蔣萬安上任前開出「長照三支箭」，在實質政策無法順利達標下，市府改以美化數字展現政策績效。其中，六個月內於北市聯醫系統增設五百張長照專業醫療設備床位政見跳票，衛生局改將市府委外經營機構床位納入，與聯醫加總後預定年底可達四百卅七床。另，聯醫因人力不足，截至今年九月底雖已設立兩百八十九床，卻只開放兩百三十九床，有五十床「有床無人」閒置，但聯醫候床人數能從二〇二二年底的一千三百廿六人降至一百廿五人，則是因衛生局將候床人數分為三個等級，除「優先安置」可持續候床外，其餘被要求返家或回社區。

蔣競選政見 聯醫增設500張長照床跳票

日前衛福部與台北市政府針對長照涵蓋率計算方式互槓，根據中央與國際常用算法，去年全國涵蓋率達八十四．八六％，但北市僅有五十八．一〇％，衛福部次長呂建德公開批評，北市在長照布建上敬陪末座。但北市衛生局強調政策應因地制宜，稱中央沒有納入北市多元方案，自創「照顧替代率」，除長照床位實際使用數字外，加上廿％的外籍看護、七％自辦健康促進衰弱個案（輕度失能長者），照顧替代率可達八十五％。

衛福部則說，這是北市專有算法，將沒有失能或是輕度失能的長者數值計入，提高分子，甚至連健康促進、社區據點參與者及有家庭照顧者的都納入，卻沒有相應調整分母為全市六十五歲長者人數，可能誤導政策執行效果。

增床位未達成 衛局︰實行、招聘皆困難

蔣萬安競選時提出「長照三支箭」，溫情喊道：「我想陪您安心變老！」其中包括北市聯醫系統在六個月內增設五百張長照床。當時競選團隊市政最高顧問、曾任聯醫總院長的邱文祥說，期望聯醫在五個院區內各增加一百床，如今任期剩一年，仍未見完成。衛生局坦承實行困難，除了北市寸土寸金，難找空間布建住宿式長照機構外，長照人力不足，面臨招聘困難。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿指出，有時難得看到有空床數據，卻因人力不足「開不出來」，造成「有床無人」，入住率雖僅七、八成，卻已是機構或醫院能啟動的最大量能。以聯醫為例，截至今年九月底，已設立兩百八十九床，卻只開放兩百卅九床，佔床率達九十．〇七％，仍有五十床沒有開放。而委外單位至年底預計會有一百廿四床，卻僅在內湖行愛住宿式長照機構開放六十五床，預計到年底的開床率僅能過半。

為降低排隊人數 分3類僅1類可候床

在聯醫候床人數統計上，衛生局說明，蔣萬安上任後導入分級分類與加減分制的預約制度，縮短排隊天數，平均等候天數由六十四天下降至十九．二天；候床人數也由二〇二二年底的一千三百廿六人降至一百廿五人，「顯示政策成效顯著」，實際卻是將統計方式改為加權形式，依急迫性、照顧資源及候床時間給予權重評分，分為「優先安置」、「待安置」及「已安置」三類，最後僅「優先安置」可持續候床，其他兩類轉介社區或居家照護​​，變相將一千兩百人拒於聯醫長照床外。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法