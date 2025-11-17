健保匡列249億 提升兒童照護 賴宣布將成立兒少及家庭支持署

總統賴清德昨天宣布，將由衛福部成立「兒少及家庭支持署」，作為照顧兒少專責單位。（記者陳逸寬攝）

台灣面臨少子女化威脅，且兒科相關醫事人力流失嚴重。總統賴清德昨天宣布，未來四年將投入一三五．六億元，續推「優化兒童醫療照顧第二期計畫」，提升兒童醫療照護量能，促進人才留任，並由衛福部成立「兒少及家庭支持署」，作為照顧兒少專責單位。

隸屬衛福部 作為照顧兒少專責單位

台大醫院昨舉辦「健康台灣深耕論壇」，賴清德總統致詞指出，優化兒童醫療照顧第一期計畫發揮不小功能，今年起至二〇二八年繼續執行第二期計畫，今年編列廿七億元，建立全國三層級兒少醫療體系，提供產前、急診到加護病房的連貫性服務。

賴清德表示，中華民國兒童健康聯盟榮譽理事長呂鴻基多次拜訪他，希望成立專門照顧兒少健康部門，他支持呂的觀點，成立兒家署；衛福部長石崇良補充說明，未來兒家署將整合兒少健康、促進預防保健、早年兒童發展、福利、保護等業務，年底前提出組織法修法草案。

續推幼兒專責醫師制度 盼人才留任

除了組織調整，賴清德強調，政府持續推動「幼兒專責醫師制度」，截至今年九月已有超過二千五百位醫師、約一千二百家院所參與，照顧超過二十六點八萬名三歲以下兒童。

明年健保署為〇到六歲兒童照顧匡列健保額度二四九億元；去年至今年已對兒童重症醫療挹注八點五七億，每年約百名兒童癌症患者受惠；政府補助一億三千萬推動心智病房，目前台大兒童醫院與台中榮總已設置兒童心智病房共二十一床。

為留住兒科醫師，賴清德表示，將提高兒科病房和加護病房住院診察費，同時也已提供兒科住院醫師、兒科及小兒外科研修醫師留任獎勵。

