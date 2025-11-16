高雄鹹酥雞嘉年華 首日湧逾5萬人次

被韓國女團BLACKPINK成員LISA分享過的「炸記」，成熱門攤位。（記者葛祐豪攝）

65攤連炸兩天 人潮爆棚 陳其邁與安芝儇互餵鹹酥雞 更炒熱氣氛

邁入第五屆的「高雄鹹酥雞嘉年華」，昨起一連兩天下午三點至九點在高雄大遠百廣場登場，集結六十五攤人氣炸物名店、手搖飲品等，曾被韓國女團BLACKPINK成員LISA分享過的「炸記」，也推出追星特餐，首日人潮爆棚，高雄市觀光局估計湧入五、六萬人次。

請繼續往下閱讀...

阿辰師現調醬汁 淋上現炸鹹酥雞

市長陳其邁及四位角逐黨內市長初選的立委，偕同旅法名廚阿辰師、台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇現身會場，阿辰師教大家用大崗山蜂蜜、無鹽奶油及芥末籽，調製法式奶油蜂蜜芥末籽醬，淋上現炸的鹹酥雞；陳其邁則與安芝儇互餵鹹酥雞，引起台下鼓譟。

陳其邁表示，高雄鹹酥雞嘉年華是市府舉辦的各項活動中，票選第一名，每年都吸引數萬名海內外旅客；不過他也提醒饕客，高雄是六都最胖城市，大家要節制一下。

Lisa分享炸物名店 排隊數十公尺

現場攤位最熱門的是「炸記」，排隊人潮數十公尺，負責人Eiddy說，去年發現港式炸物在高雄深具市場吸引力，籌備開設新店，規劃港式炸物美食，今年吸引BLACKPINK團隊光顧，甚至獲成員Lisa限動分享，令人驚喜又榮幸，第一天就準備兩、三千份。

大海開吃 「永安石斑魚節」接棒

此外，高雄永安素有「石斑魚故鄉」美譽，高雄大海開吃系列活動昨天由「永安石斑魚節」接續登場，週末兩天在永安區休閒公園熱鬧舉行，陳其邁表示，永安石斑魚肉質細緻、品質穩定，且價格親民，歡迎至永安漁會、百貨公司或超商選購已切割、包裝好的永安石斑魚。

「大海開吃」活動自十一月至十二月，由高雄彌陀、永安、茄萣、梓官及前鎮等五大漁港接力登場，下場活動將於廿九日在興達港舉辦「茄萣烏魚海鮮美食節」。

高雄鹹酥雞嘉年華」登場，韓籍啦啦隊女神安芝儇（左五）餵陳其邁（左四）吃炸雞，掀起活動高潮。（記者葛祐豪攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法