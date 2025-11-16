為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    恆春醫療先驅 「南國白袍天使」戴鐵雄辭世

    2025/11/16 05:30 記者蔡宗憲／屏東報導
    戴鐵雄醫師90歲仍在看診。（鎮民小黑貓提供）

    恆春半島醫療先驅、被譽為「南國白袍天使」的戴鐵雄醫師，本月五日安詳辭世，享耆壽九十二歲。從五十八年前拎著大皮箱、搭老爺車顛簸而來，到成為當地四代鄉親的救命恩人，戴醫師開設的「戴外科」用大半生守護偏鄉土地，他的離去，令不少居民感傷，也期盼偏鄉醫療持續進步，不用再依靠這些「天使」苦撐。

    「我再也看不到他了！」戴鐵雄夫人林雪信感傷說，兩夫妻一輩子在恆春生活，戴醫師直到年近九旬還在看診，如今看著診所內的一切，仍不禁睹物思人；林雪信提到，戴醫師在偏鄉當起「全科醫師」，從內外科、小兒科、耳鼻喉科、骨科、皮膚科、婦產科全包，成居民心目中「萬能醫師」，曾獲醫療奉獻獎。

    當年恆春地檢署法醫缺人，他義務接下相驗任務，協助偵破多件棘手刑案，獲內政部「五大特優義務法醫」。將特殊案件集結成《法醫奇緣》一書。另著《坎坷路》等七本書；早年，他常在《自由時報》投書社論，筆鋒犀利如手術刀，更穿插對台灣民主的呼喚，身兼作家及醫師。

    頂著台大醫科光環，戴鐵雄選擇留在醫療資源落後的恆春，守護居民健康。恆春地方人士接到訃聞，咸表哀思，懷念這位才氣橫溢的作家醫師。戴醫師將於二十二日在台南市殯儀館舉行告別式。

