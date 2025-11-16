嘉縣義竹兒童健檢 專科醫師週末駐診

義竹鄉衛生所邀大林慈濟兒科專科醫師，假日為兒童健康篩檢。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣義竹鄉位處偏鄉，衛生所自二〇二二年迄今缺乏醫師駐診，為了提供鄉內兒童完整醫療與健康照護服務，昨天邀請大林慈濟醫院兒科專科醫師利用週末開辦「兒童發展篩檢與健康檢查」服務，並結合兒童預防接種，守護兒童的健康發展。

假日兒童篩檢活動走進社區，吸引家長帶著孩子參與，醫護人員親切的服務，讓鄉親感到貼心與便利，也能協助家長安心掌握孩子的成長狀況，現場氣氛溫馨。

衛生所主任黃梅菊說，衛生所醫師工作除負責醫療門診、公共衛生及行政相驗，三年前原駐診醫師因自行開業離職，曾有醫師來了解後卻步，迄今醫師仍懸缺未補。

黃梅菊表示，為了維護鄉親健康，三年來衛生所透過嘉義地區診所醫師、嘉義長庚醫院醫師支援，每週二、四提供門診醫療服務，特殊門診如眼科、兒童發展篩檢另邀請專科醫師開特別門診，每年至少會進行三次以上服務，讓每個孩子都能得到最適切的醫療照護。

衛生局提醒，兒童定期健康檢查與發展篩檢極為重要，可發現發展遲緩或健康問題，並搭配預防接種，提供孩子最完整的健康防護。

