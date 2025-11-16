為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南楠西江家古厝半月池 修復啟用

    2025/11/16 05:30 記者吳俊鋒／台南報導
    江家古厝半月池周邊景觀步道與照明設施優化。（記者吳俊鋒攝）

    江家古厝半月池周邊景觀步道與照明設施優化。（記者吳俊鋒攝）

    南市楠西區鹿陶洋江家古厝是國內保存完整的最大傳統單姓聚落，前方有座象徵當地風水的半月池，也是當地知名景點，因淤積嚴重、設施老舊，市府與中央投入逾一千六百萬元進行修繕，改善周邊環境，風華再現，昨天啟用。

    工程主要是江家古厝大伙房周邊環境改善，不僅修復舊有設施，也整治半月池，並連接古井，引入活水循環，加上停車動線優化，以及景觀步道與照明設施的增加等，打造全新的休憩空間，市長黃偉哲說，感謝總統賴清德指示協助推動，讓逾兩百年的聚落，重現嶄新生命力。

    黃偉哲表示，江家古厝因地震，且長期使用而受損，居民持續反映改善需求，市府與公所提出修繕計畫，並以聚落的歷史價值、文化保存意義，以及高度社區參與為基礎，獲得中央補助。

    江家古厝位於浪漫台三線之南，是楠西最早的客家聚落，鹿田里長黃漢威說，半月池具有風水象徵意義，原本深度一．八米，廿年來不斷淤積，僅剩九十公分深，藉由修繕工程展開整治，清淤後水深回到一．三米，連接古井活化後，有「水來發」之意，聚氣、納財，希望讓社區的運勢再起。

    江家古厝半月池修繕完工，重新啟用。（記者吳俊鋒攝）

    江家古厝半月池修繕完工，重新啟用。（記者吳俊鋒攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播