台南鯤鯓王平安鹽祭登場 擲筊拚168888元

南鯤鯓代天府廟埕平安鹽祭祈福鹽堆。（記者楊金城攝）

第廿二年舉辦的鯤鯓王平安鹽祭，昨天起連二天在台南北門南鯤鯓代天府廟埕登場，以「祈福同心，把幸福曬回來」為主題，活動強強滾，兩款平安鹽袋大受遊客喜愛，南鯤鯓廟的跋桮（擲筊）比賽吸引排隊人潮試手氣，今天將揭曉最多聖杯者，可獨得十六萬八八八八元。

請鹽、祭鹽、護鹽 傳承文化

平安鹽祭昨天上午在井仔腳瓦盤鹽田先進行極具文化意義的請鹽、祭鹽，再護鹽至會場的小鹽山，並推出雲嘉南濱海觀光圈特色市集、祈福鹽DIY親子遊戲區、南鯤鯓廟數位牌樓、文化導覽、囝仔公童玩節、跋桮挑戰賽、北門六廟祈福集章趣抽黃金等活動。

北門蚵寮國小太鼓隊、藝姿舞集與台南大學民俗隊攜手演出《鹽鎮祈安》，象徵鹽祭祈安的精神核心。

觀光署副署長黃勢芳說，平安鹽祭承載台南北門鹽業文化與王爺信仰，結合觀光，期盼創造旅遊熱潮，觀光署目前也規劃北回之巔旗艦計畫，在嘉南跨域整合，加強景點的串聯性，形塑具國際旅遊吸引力的觀光地標軸線。

雲嘉南管理處處長徐振能表示，平安鹽祭是推動地方文化觀光的重要品牌，盼重振地方發展，帶動濱海觀光商機。昨晚平安鹽祭晚會，由許志豪、蔡昌憲等多位知名歌手接力開唱。

二款平安鹽袋 遊客排隊領取

今年平安鹽袋以朱府千歲為主題，雲嘉南版鹽袋將發放一萬二千個，民眾捐發票三張就能兌換一個，南鯤鯓版鹽袋準備四萬六千個，民眾只要參加跋桮挑戰賽、拍照打卡，就獲贈一個，吸引遊客排隊領取。南鯤鯓廟舉辦的跋桮挑戰賽，總獎金高達五十萬元，吸引民眾排隊參加，小朋友、外國遊客也來向五府千歲頂禮祝禱後跋桮。

南鯤鯓廟擲筊比賽吸引人潮試手氣，最多聖杯可獨得16萬8888元。（記者楊金城攝）

