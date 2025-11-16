新生兒家長可公費打流感疫苗 部立醫院不知

疾病管制署重申公費疫苗對象皆為高風險族群，應及早接種。（疾管署提供）

流感疫情雖已脫離流行期，但隨著氣溫持續下降，預估將再迎來一波高峰，疾管署呼籲公費對象儘速接種疫苗，不過昨天發生有新生兒家長被告知「不符公費資格、需自費」，經護理師查證才發現是公費對象。疾管署坦言，宣導需再加強，提醒各醫療院所同步更新資訊，尤其在冬季傳播更快速情況下，避免耽誤民眾接種時機。

疾管署坦言 宣導需再加強

近日迎來二寶的馮爸爸分享，他到北部一間部立醫院想施打「左流右新」，結果從耳鼻喉科到藥局都不知道「六個月內新生兒父母」是公費接種對象，因為他自己有印象，後來在護理師協助下，發現院內只有婦科掌握這項資訊，為此他花了一個多小時處理退費，最後也來不及接種，只能再跑一趟，也擔心錯過最佳保護時機。

部分縣市估下月初即用罄

對民眾實際遇到的困擾，疾管署發言人曾淑慧坦言，相關宣導確實要再加強，也重申公費疫苗對象皆為高風險族群，應及早接種。截至十一月十三日公費流感疫苗累計接種近五七〇萬人次，目前剩不到一〇〇萬劑，預估部分縣市十二月初就會打完，疾管署將持續評估是否增購，呼籲符合資格民眾把握現有存量。

