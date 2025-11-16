為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大貨車駕駛出勤 每日不得逾10小時

    2025/11/16 05:30 記者吳亮儀／台北報導
    交通部預告修法草案，大貨車駕駛工時將比照大客車駕駛，每天限10小時。（記者吳亮儀攝）

    以手握方向盤為準 比照客運和遊覽車駕駛標準

    交通部預告修正「汽車運輸業管理規則」，將大貨車、營業大客車等營業大型車輛的駕駛勤務時間，以手握方向盤為準，比照客運和遊覽車駕駛一樣，每天限十小時以內，且每開四小時要休息卅分鐘以上，目的是保障駕駛和行車安全，新制最快明年上半年上路。

    新制最快明年上半年上路

    目前客運、遊覽車等營業大客車的駕車與休息時間規範是「手握方向盤」十小時，交通部要修法將大貨車駕駛也比照。工作日之間的休息要求，也是在兩個工作天之間，至少要有十小時休息。若因為排班需要而縮短，最低不得少於八小時，每週至多二次、不得連續發生。

    交通部說明，過往運安會調查事故案中，報告皆建議營業大貨車駕車時間應比照大客車管理，且去年底中央道安會報也指示，營業大貨車管理要強化，因此交通部擬提修法。

    嚴重違規恐被吊照、停止營運

    草案預告期二個月，供各界提出意見，若進度順利，最快在明年上半年上路。新制上路後若違規，可依照「公路法」裁罰九千元到九萬元，情節嚴重者還可能被吊扣或吊銷牌照、停止營運處分。

