    首頁 > 生活

    黃昆輝教授育基金會：應發展國家級AI教育策略

    2025/11/16 05:30 記者林曉雲／台北報導
    黃昆輝教授教育基金會昨日舉辦「擁抱AI中小學教育如何創新？」焦點座談。（記者塗建榮攝）

    黃昆輝教授教育基金會昨日舉辦「擁抱AI中小學教育如何創新？」焦點座談。（記者塗建榮攝）

    全球競相推動師生AI架構 台灣也要跟上

    AI浪潮不可擋，中小學教育如何創新？黃昆輝教授教育基金會昨天舉辦焦點座談會。台中教育大學校長郭伯臣表示，全球超過五十國發展自己國家的師生AI素養架構，多國提出國家級K-12（幼兒園至高中職）教育AI策略。

    他指出，美國今年頒布「推動美國青少年的人工智慧教育」行政命令，白宮設立人工智慧教育工作小組，歐盟、法國、荷蘭、新加坡等應用AI於課程、教學與評量，將教師增能與建立「倫理護欄（正確應用）」列為首要任務。

    改變知識獲取與學習方式

    基金會董事長黃昆輝表示，AI迅速進展，改變知識獲取與學習的方法，也重新定義教與學的關係，核心焦點在如何應用AI強化教師能力，善用AI支持課程設計、教學方法與學習評量，如此可優化教學，改善學生學習，擴大因材施教規模，確保每個學生獲得核心素養，也成為全球教育政策的核心課題。

    黃昆輝表示，基金會日前發布「教師AI素養調查報告」顯示，教師AI素養存在知行落差，應用AI改善教育的關鍵，不僅是導入AI技術與提供軟硬體，更在幫助教師專業成長和實踐專業。

    新北市教局百人考上應用規劃師

    新北市教育局長張明文表示，今年啟動轉型為AI教育局，用AI解決痛點，包括他在內共百位同仁考上經濟部AI應用規劃師，新北市中小學生五四五億元學費，八成家長用手機完成繳費，針對十八歲以下學生須建立AI分級與倫理審查制度，讓AI助學而非代學。

