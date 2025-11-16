未列警戒區卻淹水 季連成：明利村受災戶 比照光復鄉補助

鳳林鎮阿嬤看到季連成哭倒，直呼「我什麼都沒有了」，季連成則指示盡速協助恢復阿嬤的家。（記者花孟璟攝）

鳳凰颱風來襲造成馬太鞍溪水位高漲，萬榮鄉明利村未列入警戒區範圍，大水卻從明利村堤防尾端入侵村落。水利署長林元鵬昨日表示，致災原因是涵管便橋部分阻礙水流，造成河道平均淤高五到六公尺，高於臨時堤防，中長期治理方向是在明利設六百公尺長大型導流堤，防堵水流進入明利社區。

行政院政務委員季連成昨重返花蓮視察，到萬榮鄉、鳳林鎮及光復鄉三鄉鎮了解災況，鳳林災區有阿嬤家因房子都毀了，見季連成出現哭倒泣訴：「我什麼都沒有了！」季連成連忙安慰「一定會幫妳復原」。季連成強調，鳳林、明利災戶會比照馬太鞍溪光復鄉災區進行補助。季連成也替水利署緩頰，認為淹水原因是地勢及極端氣候。

重返花蓮視察 鳳林阿嬤哭訴

本月十日晚，從明利村堤防末端溢入的大水沿著大排流進村莊，許多民宅都泡在泥中，家當全毀。村長林萬正說，實際居住的受災戶共十五戶；鳳林鎮公所秘書徐誌謙則表示，鳳林長橋里受災主要是忠一、忠二路民宅四十八戶，卅五戶有人住，前天起軍方已協助清理民宅，兩鄉鎮合計超過三百公頃農田受損。

季連成昨也到明利村堤防末端視察臨時堤防，他強調，馬太鞍溪新舊兩個堰塞湖穩定溢流，水量縮小只剩卅萬噸、十五萬噸，雨量也無致災危險，為加速明利村聯外道路搶通，已協調鄉公所、軍方日夜輪班，白天鄉公所、晚上軍方接手，路打通之後官兵就能進入幫忙清理房屋，優先讓民眾的生活盡速恢復正常狀態，農田遭大量石塊、土砂埋沒的部分，後續再進行處理。

季連成說，他也要替水利署團隊「持平說幾句話」，這次鳳凰颱風光復鄉幾乎沒有災情，顯示堤防工程夠確實，而這次萬榮臨時堤確實高度不夠，未來會加強。

水利署將建導流堤 保全明利村社區

林元鵬強調，堰塞湖九月首次溢流，明利村未受災，鳳凰颱風前陽明交大團隊評估每秒四千五百立方公尺洪峰，警戒區範圍也不含明利村，水利署在量能有限下，優先處理光復鄉高風險區。

林元鵬說明，馬太鞍溪需跨機關系統性治理，中長期也將在明利設六百公尺長大型導流堤，防堵水流進入明利社區。

