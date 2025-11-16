為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹市湖畔料亭旁石椅遭破壞 市府報警

    2025/11/16 05:30 記者洪美秀／新竹報導
    新竹公園歷史建築「湖畔料亭」旁日式庭園座椅，日前被發現遭人用鐵製品破壞敲毀。（讀者提供）

    新竹公園歷史建築「湖畔料亭」旁日式庭園座椅，日前被發現遭人用鐵製品破壞敲毀。（讀者提供）

    新竹市文化界人士指出，新竹公園歷史建築「湖畔料亭」旁日式庭園座椅，日前被發現遭人用鐵製品破壞敲毀，這是對文化資產的破壞，也對市府未重視及保護文資的態度感到痛心，籲市府、警方查緝，別成為破壞文資幫兇。文化局表示，已報警並調閱監視器查緝，後續會請防護團隊評估損害程度，訂定修復計畫。

    文化局：評估訂定修復計畫

    文化界人士指出，建於一九三一年的日式湖畔料亭，為新竹市歷史建築，經整理修復後委外營運，每年新竹公園櫻花季都吸引人潮，如今日式座椅水泥造型座椅，不知何故遭不明人士用鐵錘之類工具敲毀，且研判被破壞已有一段時日，市府卻不察，未盡保護文資責任，失職、怠惰。

    文化界人士說，先傳就傳出新竹公園湖畔料亭石座椅庭園內的珍貴松樹被竊走，如今再傳石座椅被破壞，讓人憤怒痛心。

    文化局表示，針對湖畔料亭旁石椅被損傷已報警處理，將調閱監視器查察緝兇，後續會請文資防護團隊到現場紀錄並評估損害情形，並訂修復計畫。湖畔料亭登錄為新竹市歷史建築文化資產，目前委外經營管理，呼籲市民共同守護文化資產。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播