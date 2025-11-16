竹市湖畔料亭旁石椅遭破壞 市府報警

新竹公園歷史建築「湖畔料亭」旁日式庭園座椅，日前被發現遭人用鐵製品破壞敲毀。（讀者提供）

新竹市文化界人士指出，新竹公園歷史建築「湖畔料亭」旁日式庭園座椅，日前被發現遭人用鐵製品破壞敲毀，這是對文化資產的破壞，也對市府未重視及保護文資的態度感到痛心，籲市府、警方查緝，別成為破壞文資幫兇。文化局表示，已報警並調閱監視器查緝，後續會請防護團隊評估損害程度，訂定修復計畫。

文化界人士指出，建於一九三一年的日式湖畔料亭，為新竹市歷史建築，經整理修復後委外營運，每年新竹公園櫻花季都吸引人潮，如今日式座椅水泥造型座椅，不知何故遭不明人士用鐵錘之類工具敲毀，且研判被破壞已有一段時日，市府卻不察，未盡保護文資責任，失職、怠惰。

文化界人士說，先傳就傳出新竹公園湖畔料亭石座椅庭園內的珍貴松樹被竊走，如今再傳石座椅被破壞，讓人憤怒痛心。

文化局表示，針對湖畔料亭旁石椅被損傷已報警處理，將調閱監視器查察緝兇，後續會請文資防護團隊到現場紀錄並評估損害情形，並訂修復計畫。湖畔料亭登錄為新竹市歷史建築文化資產，目前委外經營管理，呼籲市民共同守護文化資產。

