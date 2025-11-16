竹市議員陳治雄涉貪解職 女兒陳思妤審查預算惹議

國民黨涉貪遭解職的新竹市議員陳治雄的女兒陳思妤（中）被爆料不具議員資格，卻參與預算審查？圖為陳思妤與同黨議員參與活動行程情形。（擷取自陳思妤臉書粉專）

遭爆不具議員身分 卻與藍營議員同桌 翻閱預算書並提問

國民黨新竹市議員陳治雄因詐領助理費，遭新竹地方法院依貪污治罪條例判刑兩年、褫奪公權四年、緩刑五年，陳治雄撤回上訴後，已在今年八月初被內政部解除議員職務，而有意接棒的女兒陳思妤則勤跑基層，除當選國民黨竹市黨代表，也以國民黨竹市西區主任跑行程，近日陳思妤遭爆不具議員身分，卻大剌剌坐在議會黨團辦公室與同黨議員同桌審查市府預算，市議會挨批已成法外之地，更讓沒有民意授權的人行使代議士之權？

藍黨團：志工身分協助做紀錄

對此，國民黨團總召陳慶齡緩頰稱，陳思妤是以志工身分協助黨團會議做紀錄，並未提問。市議會則回應，目前市府的預算，議會大會尚未進行二讀審查會議，僅市府各局處官員有先向議會各黨團報告及說明預算編列情形。

陳思妤日前曾在個人臉書粉專「西區女兒陳思妤」發文稱，「預算季開跑，跟著國民黨團一起把關市庫每一分錢，跟著國民黨團的議員們進行預算審查，…」，原貼文有附在議會參與預算審查的照片和貼文，但昨天都已下架移除，投訴者爆料指稱，陳思妤既不是議員、更非議員助理，究竟是以什麼身分和職權，明目張膽出席市議會的預算審查會議？且陳思妤父親陳治雄已因貪污案被解職，為何陳思妤還能大剌剌參與議會黨團的預算審查會議？

陳臉書審查預算照片已下架

不具名市府官員指出，過往議員或黨團助理只能列席旁聽，更不會提問，但陳女不只列席，還直接與其他議員在同張會議桌平起平坐，且翻閱預算書，更在會議中針對預算提問。質疑為何沒有民意授權的人能行使代議士之權？稱市議會默許這樣荒謬的行為嗎？

對此，陳慶齡受訪稱那是黨團的內部預算審查會議，並非在議會的大會上，陳思妤是以黨團志工協助做記錄，在會議上也沒有提問。陳治雄則稱女兒是以學習心態參與黨團會議，認為是市府有心人刻意帶風向進行政治操作。

