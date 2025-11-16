為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗栗紀念乙未戰役 義軍名冊陶板揭幕

    2025/11/16 05:30 記者張勳騰／苗栗報導
    乙未義軍名冊陶板，上面書寫三百餘名義軍名冊，並排列成「1895」。（記者張勳騰攝）

    乙未義軍名冊陶板，上面書寫三百餘名義軍名冊，並排列成「1895」。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣銅鑼灣一八九五文化生活館成立三週年，昨天及今天結合紀念乙未戰役一三〇週年舉辦「一八九五．走過銅鑼」系列活動，規劃生活市集、客庄音樂會與講座、吳淑娟書法篆刻展等，總統府資政姚嘉文、客委會副主委邱星崴等人為乙未義軍名冊陶板揭幕，以藝術與文化的形式傳遞客庄韌性與土地情感。

    銅鑼灣一八九五文化生活館主任委員傅肇銘指出，文化館創立後，透過展覽、市集、講座與教育活動，推廣客家文化與工藝美學，打造屬於銅鑼的文化品牌。此次活動期望喚起大眾對土地歷史的感念與地方文化的共鳴。

    開幕式由姚嘉文、邱星崴、苗栗縣副縣長邱俐俐及銅鑼鄉民代等參與，為追思一八九五年乙未戰爭中，守護家園而犧牲的客庄義軍，由國立聯合大學與銅鑼窯共同策劃與製作乙未義軍名冊陶板，上面書寫三百餘名義軍名冊，並排列成「1895」，結合學術研究地方陶藝，讓歷史溫度在泥土中再次甦醒。

    邱星崴指出，乙未戰役一三〇週年，希望客家忠義精神能世代傳承，客委會規劃於十二月廿日晚上七點在銅鑼火車站前演出吳湯興客家大戲，邀請鄉親踴躍參與。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播