新莊中港大排「清圳趣」 守護水環境

新北市水利局在新莊中港廣場舉辦「清圳趣」活動，讓民眾了解早期清圳的維護方法。（記者翁聿煌攝）

新北市水利局持續在新莊區中港大排推動水環境文化與城市記憶，昨天在中港廣場舉辦「清圳趣」活動及「在地文化與水環境園遊會」，重現古老的「祭水官」儀式，承載著新莊早年祈求五穀豐收的歷史傳統，透過系列歷史與文化體驗，帶領數百位市民共同回味新莊珍貴的水利記憶。

水利局副局長張修銘出席活動表示，中港大排除了肩負重要的排水防洪功能外，更是市民休閒、遊憩與環境教育的優質場域，「清圳趣」活動在於傳承新莊「水文化歷史記憶」，在每年十一月秋收時節舉辦的活動，讓市民親身感受清圳的歷史價值，活動中重現古老的「祭水官」儀式，參與市民透過莊重的儀式，為現代生活祈求風調雨順、國泰民安。

請繼續往下閱讀...

活動現場還設置「在地文化與水環境園遊會」，邀請周邊學校、在地文化團體等參與，水利局表示，十七日起還有中港大排的重頭戲「年終大掃除」，持續到十二月十日，將大排水質、景觀和生態徹底維護到位，確保市民優質休憩環境。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法