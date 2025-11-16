為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《0403震災》花蓮「大愛屋」落成 最快12月入住

    2025/11/16 05:30 記者花孟璟／花蓮報導
    慈濟基金會捐建花蓮大愛社區，昨落成揭牌，最快十二月入住。（花蓮縣政府提供）

    慈濟基金會捐建花蓮大愛社區，昨落成揭牌，最快十二月入住。（花蓮縣政府提供）

    去年花蓮〇四〇三地震造成許多集合大樓、民宅倒塌，慈濟基金會在花蓮市捐建一四四戶「大愛福利社區大樓」昨落成，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、花蓮縣長徐榛蔚及災民代表都出席。慈濟強調，這次是「以中繼屋的速度、完成永久屋的重建」，最快十二月入住，原則上可住到新家蓋好。

    慈濟基金會說明，大愛福利社區大樓為五層RC耐震建物，耐震度比一般建物提高二十五％，每戶都有採光陽台，共一一二間兩人套房、三十二間兩房，合計一四四戶，其中十八戶為無障礙房型；室內家具包括衛浴、流理台、IH電磁爐、冷暖氣機、洗衣機、冰箱、床具、餐桌椅等，二房另設雙人沙發及共三台冷暖氣機，上述含建物均由慈濟提供。

    顏博文說，慈濟以中繼屋的速度、完成永久屋的重建，見到大家即將入住安全、採光佳、通風良好的家，深感欣慰。

    徐榛蔚說，大愛社區目前一〇八戶登記，本月底完成選屋簽約、十二月入住，原則上可住到新家蓋好，後續大愛屋將做為社會住宅；〇四〇三震災重建進度包含十三處強拆重建輔導、卅九處弱層補強都逐步推進中；另外，統帥大樓、天王星及北濱街等案件也正依序推動公辦及自辦都更。

