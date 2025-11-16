為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化勞資童樂會健行 濃濃選味

    2025/11/16 05:30 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣府昨天舉辦勞資童樂會健行活動，吸引大批人潮參加。（記者張聰秋攝）

    彰化縣府昨天舉辦勞資童樂會健行活動，吸引大批人潮參加。（記者張聰秋攝）

    一年一度的彰化勞資童樂會健行活動，昨天在彰化縣立體育場登場，吸引三千八百多名勞工及其家人一起走出戶外，現場不只是親子同樂，也成了明年縣長選舉的「前哨站」，綠藍多位爭取黨提名的彰化縣長擬參選人，包括民進黨籍立委黃秀芳、彰化市長林世賢，國民黨籍彰化縣工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋，都到場與鄉親互動，提高曝光度。

    彰化縣長王惠美說，勞工是彰化最扎實的力量，彰化縣府把今年活動定位在健行與親子同樂的形式，就是要讓大家藉著走路、遊戲、DIY，能放鬆身心，八卦山上空氣清新、景色宜人，不少父母帶著小朋友邊走邊聊天，既輕鬆又自在。

    多位綠藍縣長擬參選人搶曝光

    現場趣味活動受歡迎，包括團體競賽、個人挑戰遊戲、職場健康檢測、DIY專區等，人潮繞著場地打轉，完成遊戲還能領到勞工寶寶御守或小禮物，孩子搶著蓋章、排隊闖關，場面熱鬧滾滾。

    彰化縣府表示，透過這樣的活動，讓勞工更願意關注自己的健康，家庭彼此更靠近，彰化縣未來的步伐，也能在這些腳步聲中走得更穩健。

    不少產業代表也到場向勞工朋友打氣，建大工業總裁楊銀明說，疫情期間活動停辦好一陣子，很高興今年能再聚在一起，他感謝縣府持續支持產業、推展設計展及相關活動；中華電信工會理事長柯新祥也說，勞資關係做得好、生活品質才會好，健行活動正是加深互動的好方式。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播