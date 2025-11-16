《少子化+網路交友盛行》媒人婆︰條件眼光變高 媒合率低

媒人婆林伍珠坦言時代演變，越來越少未婚男女上門媒合。（記者張軒哲攝）

記者張軒哲／專題報導

台灣早已邁入少子化社會，加上時代演變跟網路交友盛行，傳統的媒人行業也逐漸式微。台中市府近年還開辦「媒人養成班」，台中市海線大源建材行八旬老闆娘林伍珠與大成五金行顏楊來好都是大甲與清水地區金牌媒人婆，她們坦言隨著時代演變，越來越少未婚男女上門媒合，條件與眼光也越來越高，媒合率大幅降低。

八十二歲林伍珠在大甲市區開業多年，五十年共媒合逾百對新人步上紅毯，還保持零離婚率，是大甲地區金牌媒人婆。林伍珠說，往年最多一年有媒合五對結婚，這十年越來越少人前來登記，去年僅有兩對結婚，年輕人都時興網路交友，加上女性意識抬頭，不婚女性增加，目前相親簿有十多名男性個資，卻沒任何女性的名單，根本難以介紹。

她說，現代人晚婚，愛情跟婚姻觀改變，這兩年第二春對象增加，今年工會旅遊，有一名五十八歲未婚男子，拜託作媒，也常有六、七十歲離婚或喪偶男子登門請託。

台灣新生人口遞減，前台中市議員吳敏濟催生銀髮族媒人養成班免費課程，共錄取六十五人，教學員牽姻緣，教授傳統禮俗知識及婚姻、家庭溝通技巧，但這些長青學員也大嘆很難媒合成功。

顏楊來好說，在清水與梧棲地區作媒數十年，自己幫同學一名四十七歲兒子介紹二十多名女性，都無法成功，男方是國立大學碩士，在科技大廠當工程師，有房有車，但就是太男性主義，建議男性要體貼噓寒問暖，才能擄獲芳心。

