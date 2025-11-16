為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    移動管制無效 4萬顆芬普尼毒蛋流出 衛福部長直呼不可思議 要彰縣府查明究責

    2025/11/16 05:30 記者邱芷柔、黃旭磊、張軒哲、張聰秋／綜合報導
    彰化文雅畜牧場因雞蛋檢出農藥「芬普尼」超標移動管制，衛福部與地方衛生局在後市場稽查時，在台中再度查獲來自該場的問題蛋，牧場在禁令期間流出約4萬顆雞蛋。（彰化縣政府提供）

    彰化文雅畜牧場因雞蛋檢出農藥「芬普尼」超標遭移動管制，但衛福部與地方衛生局在後市場稽查時，竟在台中再度查獲來自該場的問題蛋，追查發現，牧場在禁令期間仍流出約四萬顆雞蛋，衛福部長石崇良昨受訪直呼：「不可思議！」已發文要求彰化縣政府查明並究責。

    毒蛋事件起於食藥署例行稽查，彰縣衛生局發現文雅畜牧場市售蛋含芬普尼超標，十一月四日報告出爐即預防性下架，五日通報農政單位啟動移動管制，理應「一顆都不能出場」。

    但台中市食品藥物安全處十日在「龍忠蛋行」發現來自文雅畜牧場的蛋品，且再度驗出芬普尼代謝物〇．〇五ppm，遠高於〇．〇一ppm限量。

    3萬多顆恐落肚 彰縣：配合調查

    根據食藥署掌握，蛋行九日購入兩百籃、約四萬顆雞蛋，目前僅追回卅八籃、約七千六百顆，其餘已流向散戶與三十五家各類小型餐飲、麵店及早餐店，均已全數用罄。

    龍忠蛋行林姓老闆昨晚喊冤表示，畜牧場說五日移動管制隔天有自主檢驗，他在八日下午四點半接到畜牧場電話稱，雞蛋檢驗合格，且彰化縣局處長官有放行，可以去載，九日才會南下彰化載蛋。

    台中市食品藥物安全處秘書蔡文哲指出，文雅畜牧場是否涉及違規販售，已請源頭彰化縣政府釐清。彰化縣動物防疫所表示，持續封存文雅畜牧場內所有雞蛋，場內的蛋品必須全部銷毀，目前全案已移請檢調偵辦中，會配合司法調查，不便進一步說明。

