    首頁 > 生活

    汽車輔助駕駛系統 高公局：6情況無法正確辨識

    2025/11/15 05:30 記者吳亮儀／台北報導
    輔助駕駛系統可能無法辨識的6種情況。（高公局提供）

    輔助駕駛系統可能無法辨識的6種情況。（高公局提供）

    許多新型車款配備輔助駕駛系統，但交通部高速公路局提醒，有六種情況可能讓系統無法正確辨識路況。若駕駛過度依賴，恐增加事故風險。此外，輔助駕駛並非自動駕駛技術，用路人仍須為駕駛行為負責。

    高公局交通管理組科長蔡明哲表示，目前市面上的車輛輔助駕駛系統多數具備主動定速巡航（ACC）、自動緊急煞車（AEB）、車道維持輔助（LKA）等功能，但其反應、判斷能力仍不足以取代真人駕駛。

    他指出，有六種狀況下，輔助駕駛系統無法辨識，例如當與前車速差過大、前車未行駛於車道正中間、前車突然轉向或切入、行駛路型特殊、大雨、濃霧、強光等用路環境、前車外型特殊等，若過度信任輔助駕駛系統而鬆懈注意力，當系統無法正確或即時判斷路況時，可能發生事故。

    高公局提醒駕駛人使用輔助駕駛系統時應特別注意，第一是不同品牌與車款的輔助系統能力差異極大，使用前應詳讀駕駛手冊或相關說明書，切勿以為車輛能「自動駕駛」。駕駛本人才是防制事故發生的最後一道防線。

    第二是保持專注駕駛，開啟輔助駕駛系統時，雙手仍須握穩方向盤，雙眼須隨時注意前方路況。第三是隨時注意系統告警訊息，注意輔助駕駛系統運作狀況，並在系統發警告時立即採取適當動作。

