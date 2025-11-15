馬太鞍溪新、舊堰塞湖量體縮小 紅色警戒解除 災民終可返家

林保署花蓮分署昨天中午最新的馬太鞍溪堰塞湖空拍，顯示目前馬太鞍溪堰塞湖新生堰塞湖蓄水剩下20萬公噸。（林保署花蓮分署提供）

馬太鞍溪堰塞湖穩定溢流，未再出現堵塞或異常蓄水情形，且下游河道水位未超過警戒標準，林保署花蓮分署昨天下午四點十分發布解除紅色警戒，災民歷經五天紅色警戒折磨後，終於可以返家整理。

花蓮縣府：災區道路、民宅 估10天復原

花蓮縣府估計，災區道路及民宅等需整頓十天才能復原；至於馬太鞍溪便橋仍未能重新進場施工，須待馬太鞍溪水位趨緩。

林保署花蓮分署指出，昨天中午空拍顯示，新、舊堰塞湖量體明顯縮小，新堰塞湖蓄水剩廿萬公噸、舊堰塞湖卅五萬公噸，水量穩定且持續溢流，溢流口及兩側邊坡未再崩塌或堵塞，下游河道水位穩定下降，水勢在可控範圍。

林保署依氣象署預報，未來四十八小時馬太鞍溪上游集水區預估降雨量不到一毫米，下游堤防水位監測也未超過警戒標準，昨下午四點十分發布解除紅色警戒，花蓮縣府下午四點半發布解除馬太鞍溪堰塞湖警戒區，災民終於可以回家。林保署指出，新堰塞湖邊坡仍極脆弱，請民眾盡量不要往河川區域活動。

台9線長橋段路面淤泥往南的區域靠近明利村段，因為縣管區域排水問題，約要7到10天才能清理完成。（公路局提供）

最新的馬太鞍溪堰塞湖空拍，顯示目前馬太鞍溪新生堰塞湖蓄水量剩下20萬公噸。（林保署花蓮分署提供）

