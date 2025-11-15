為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    馬太鞍溪新、舊堰塞湖量體縮小 紅色警戒解除 災民終可返家

    2025/11/15 05:30 記者花孟璟／花蓮報導
    林保署花蓮分署昨天中午最新的馬太鞍溪堰塞湖空拍，顯示目前馬太鞍溪堰塞湖新生堰塞湖蓄水剩下20萬公噸。（林保署花蓮分署提供）

    林保署花蓮分署昨天中午最新的馬太鞍溪堰塞湖空拍，顯示目前馬太鞍溪堰塞湖新生堰塞湖蓄水剩下20萬公噸。（林保署花蓮分署提供）

    馬太鞍溪堰塞湖穩定溢流，未再出現堵塞或異常蓄水情形，且下游河道水位未超過警戒標準，林保署花蓮分署昨天下午四點十分發布解除紅色警戒，災民歷經五天紅色警戒折磨後，終於可以返家整理。

    花蓮縣府：災區道路、民宅 估10天復原

    花蓮縣府估計，災區道路及民宅等需整頓十天才能復原；至於馬太鞍溪便橋仍未能重新進場施工，須待馬太鞍溪水位趨緩。

    林保署花蓮分署指出，昨天中午空拍顯示，新、舊堰塞湖量體明顯縮小，新堰塞湖蓄水剩廿萬公噸、舊堰塞湖卅五萬公噸，水量穩定且持續溢流，溢流口及兩側邊坡未再崩塌或堵塞，下游河道水位穩定下降，水勢在可控範圍。

    林保署依氣象署預報，未來四十八小時馬太鞍溪上游集水區預估降雨量不到一毫米，下游堤防水位監測也未超過警戒標準，昨下午四點十分發布解除紅色警戒，花蓮縣府下午四點半發布解除馬太鞍溪堰塞湖警戒區，災民終於可以回家。林保署指出，新堰塞湖邊坡仍極脆弱，請民眾盡量不要往河川區域活動。

    台9線長橋段路面淤泥往南的區域靠近明利村段，因為縣管區域排水問題，約要7到10天才能清理完成。（公路局提供）

    台9線長橋段路面淤泥往南的區域靠近明利村段，因為縣管區域排水問題，約要7到10天才能清理完成。（公路局提供）

    最新的馬太鞍溪堰塞湖空拍，顯示目前馬太鞍溪新生堰塞湖蓄水量剩下20萬公噸。（林保署花蓮分署提供）

    最新的馬太鞍溪堰塞湖空拍，顯示目前馬太鞍溪新生堰塞湖蓄水量剩下20萬公噸。（林保署花蓮分署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播