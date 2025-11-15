人工生殖法 僅納單身女與女同志

人工生殖法 僅納單身女與女同志2025/11/15 05:30 記者邱芷柔／台北報導
國健署署長沈靜芬昨日表示，「人工生殖法」修法版本，核心重點是強調女性自主權。（記者邱芷柔攝）
近日海外代孕案例引發熱議，衛福部長石崇良昨表示，台灣社會對代孕仍存在不同看法，政府態度是尊重多元意見前提下，遵守共同的大原則，包括保護個人隱私，並尊重每一位當事人的選擇，他也強調，未來「人工生殖法」會依循同樣精神持續溝通。
衛福部：修法聚焦女性自主權
修法因代理孕母正反意見難以取得共識，衛福部「人工生殖法」修法草案並未納入代理孕母，而是脫鉤處理。國健署署長沈靜芬昨日表示，「人工生殖法」修法草案已送進行政院審查，修法的核心精神是強調「女性自主權」，主要納入單身女性與女同志，只要同時具備卵子與子宮、希望懷孕生子的女性，制度上都支持。
沈靜芬指出，修法內容聚焦女性本身的身體自主，針對近期爭議案例，她強調每個人情況不同，不評論個案，但代理孕母的隱私、人權與自主非常重要，無論是哪種生育安排，兒童的最佳利益都不能被忽視，且是所有討論的核心。
修法是否能避免生育買賣疑慮？她表示，草案在人工生殖前要求嚴格的雙方狀態評估，並在條文中提出相應規範，保障程序符合倫理、人權與兒童利益。
男同志赴墨西哥、美國代孕生寶寶 引發熱議
近日有男同志赴墨西哥以代理孕母生下四胞胎，在社群分享，遭質疑「買小孩」；另一名男同志則自稱赴美找代孕，宣稱「不需產檢」並公開孕母生產未遮蔽畫面，外界痛批缺乏對女性的尊重，更有人質疑男同志為醫師身分，有違專業操守。
石崇良強調，台灣社會對代理孕母仍有不同立場，政府在政策調整及法律修訂上會秉持保護隱私與尊重選擇的大原則。
男性同志伴侶前往墨西哥找代理孕母，生下4個寶寶，遭質疑「買小孩」。（取自IG）
